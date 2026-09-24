Tallinna linnahalli kõrvale kerkib tühermaa asemele puhkeala

Tallinna linnahalli kõrval asuv võsa täis tühermaa peaks juba selle aasta lõpuks muutuma puhkealaks. Selle elueaks on esialgu plaanitud viis aastat, aga aeg näitab, kui püsivaks üks ajutine lahendus Tallinnas saab.

Veel nädal tagasi oli linnahalli taga rannas võsa, mida seal enam ei ole. Juba aasta lõpuks peaks randa viima korralik jalgtee. Tegu pole lihtlabase võsa raiumisega, vaid teadusprojektiga, mis peaks muutma linnaruumi inimestele mõnusamaks ja looduslähedasemaks.

Tallinna strateegiakeskuse projektijuht Stella Laasi rääkis, et plaan on säilitada looduslikkust, et inimestel oleks mõnus nautida metsikust Tallinna kesklinnas.

Nii peaks varsti kerkima tühermaale klaasist paviljon, piknikukohad, takistusrada ja turnimispuu lastele. Tehnikaülikooli tudengid aga nuputasid välja lahenduse, kuidas vanasse tehaseseina teha omalaadsed istumiskohad.

Laasi nentis, et asukoht võib olla veidi kõrvaline, kuid plaan on avada see kõigile inimestele. "Kui siia tulevad inimesed lastega, siis võib-olla napsuvendi see ei kõneta ja nad kolivad kuhugi mujale," selgitas ta.

Laasi sõnul on tegu ajutise avaliku ruumiga, mille eluiga peaks olema viis aastat. Ajutine on ka üle tee asuv Logi saun, mis on väga populaarne nii kohalike kui ka turistide seas.

"See metsik koht tõmbab inimesi ligi," rääkis Logi sauna eestvedaja Regina Viljasaar-Frenzel. Tema arvates ongi selliseid kohti linnas vaja ja projekt kutsub inimesi veelgi juurde.

Viljasaar-Frenzeli sõnul tuleb linnaruumi korrastada, aga klanimisega ei tohiks üle pingutada. "Ma loodan, et neid kohti jääb alles, ja mul on tunne, et see projekt võimendab sellist metsikust," lisas ta.