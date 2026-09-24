X!

Tallinna linnahalli kõrvale kerkib tühermaa asemele puhkeala

Eesti
Eesti

Tallinna linnahalli kõrval asuv võsa täis tühermaa peaks juba selle aasta lõpuks muutuma puhkealaks. Selle elueaks on esialgu plaanitud viis aastat, aga aeg näitab, kui püsivaks üks ajutine lahendus Tallinnas saab.

Veel nädal tagasi oli linnahalli taga rannas võsa, mida seal enam ei ole. Juba aasta lõpuks peaks randa viima korralik jalgtee. Tegu pole lihtlabase võsa raiumisega, vaid teadusprojektiga, mis peaks muutma linnaruumi inimestele mõnusamaks ja looduslähedasemaks.

Tallinna strateegiakeskuse projektijuht Stella Laasi rääkis, et plaan on säilitada looduslikkust, et inimestel oleks mõnus nautida metsikust Tallinna kesklinnas.

Nii peaks varsti kerkima tühermaale klaasist paviljon, piknikukohad, takistusrada ja turnimispuu lastele. Tehnikaülikooli tudengid aga nuputasid välja lahenduse, kuidas vanasse tehaseseina teha omalaadsed istumiskohad.

Laasi nentis, et asukoht võib olla veidi kõrvaline, kuid plaan on avada see kõigile inimestele. "Kui siia tulevad inimesed lastega, siis võib-olla napsuvendi see ei kõneta ja nad kolivad kuhugi mujale," selgitas ta.

Laasi sõnul on tegu ajutise avaliku ruumiga, mille eluiga peaks olema viis aastat. Ajutine on ka üle tee asuv Logi saun, mis on väga populaarne nii kohalike kui ka turistide seas.

"See metsik koht tõmbab inimesi ligi," rääkis Logi sauna eestvedaja Regina Viljasaar-Frenzel. Tema arvates ongi selliseid kohti linnas vaja ja projekt kutsub inimesi veelgi juurde.

Viljasaar-Frenzeli sõnul tuleb linnaruumi korrastada, aga klanimisega ei tohiks üle pingutada. "Ma loodan, et neid kohti jääb alles, ja mul on tunne, et see projekt võimendab sellist metsikust," lisas ta.

Toimetaja: Merilin Leetna

nutiproov

pea tööle!

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

21:33

Tallinna linnahalli kõrvale kerkib tühermaa asemele puhkeala

21:28

Jürgen Joonas jooksis EM-il esimest korda kümne hulka

21:26

Ametiühingud peavad valdkondade palgatõusu liiga väikseks

21:22

Reedel sajab taaskord vihma

21:22

Mereväe laev Raju on juba kuid liinilt maas

21:05

Tartu Ülikool alistas uue nimega Kalevi avamängus lausa 27 punktiga

20:56

Viipekeelsed uudised

20:42

ISW andmeil edenesid Ukraina väed korraga kolmes oblastis Uuendatud

20:10

Tiitlikaitsja Itaalia tuli raskest seisust välja ja pääses poolfinaali

19:55

Trump ja Xi arutavad Valges Majas tehisaru tulevikku

ringhääling 100

otse uudistemajast

tule tööle!

taustajutud

Loetumad uudised

20:42

ISW andmeil edenesid Ukraina väed korraga kolmes oblastis Uuendatud

23.09

Politsei lasi Pärnus maha relvaga sihtinud mehe Uuendatud

10:27

Meedia: CIA andmeil võib Venemaa rünnata Euroopa riike droonidega Vahemerelt

23.09

Mart Helme sai kahjunõude Alo Mattiiseni laulu loata kasutamise eest poliitreklaamis

23.09

"Pealtnägija": Eesti purjejahi hukk Atlandil tekitab küsimusi

10:52

MUBA palus ministeeriumilt 400 000 eurot õppetöö jätkamiseks

23.09

Presidendi välisnõunikuks saab Ülle Madise ametiajal Liis Lipre-Järma

15:43

Maakohus mõistis Olerexi ja selle omaniku valeandmete esitamises süüdi Uuendatud

08:18

OpenAI agent häkkis Austraalia terviseandmete portaali

13:37

Kultuuritöötajate miinimumpalk ei tõuse, palgafond kasvab 2,9 miljoni võrra

ilmateade

SPORT

21:28

Jürgen Joonas jooksis EM-il esimest korda kümne hulka

21:05

Tartu Ülikool alistas uue nimega Kalevi avamängus lausa 27 punktiga

20:10

Tiitlikaitsja Itaalia tuli raskest seisust välja ja pääses poolfinaali

19:41

Eestil oli maleolümpial suurepärane päev

loe: kultuur

18:58

Kunstnikud Britta Benno ja Ida Nõmmerga avasid oma esimese duonäituse

18:56

Ove Mustingu mustast komöödiast "Seatapp" ilmus mahukas filmiraamat

16:09

Pildid: Kumus tähistati erilinastusega dokumentalist Kersti Uibo 70. sünnipäeva

15:50

Oboemängija Riivo Kallasmaa: oboe igas mõttes väga komplitseeritud pill

loe: eeter

14:35

Restoranikokk koolisööklas: lastele kala pakkudes peab olema järjekindel

13:41

Laulukirjutaja Emili Rohumaa: hirmu konkurentide ees mul pole

12:41

Eestis elav türklane Ahmet Köse: siin on ruumi elada

11:28

Mihkel Raud: Bono on kahtlemata fenomenaalne tüüp

Raadiouudised

18:40

Päevakaja (24.09.2026 18:00:00)

17:35

Tudengid avaldasid täna Tallinnas ja Tartus meelt

17:25

Lüganuse vallas Varja tuulepargis algab peagi 12 uue tuuliku ehitus

15:35

Valitsus tõstab õpetajate, päästjate ja kultuuritöötajate palkasid

15:25

Raadiouudised (24.09.2026 15:00:00)

12:30

Raadiouudised (24.09.2026 12:00:00)

11:30

Vajadus kättesaadava telefoni- ja veebipõhise emotsionaalse toe järele püsib suur

11:25

Tehisaru arendajad soovivad AI-le rahvusvahelisi reegleid

09:25

Raadiouudised (24.09.2026 09:00:00)

23.09

Päevakaja (23.09.2026 18:00:00)

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo