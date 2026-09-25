X!

Ukraina tabas Venemaal Permis asuvat naftarafineerimistehast

Välismaa
{{1790302620000 | amCalendar}}
Permi linnas asuv tehas
Permi linnas asuv tehas Autor/allikas: Exilenova Plus/Telegram
Välismaa

Seirekanalite teatel ründasid Ukraina väed ööl vastu reedet Venemaa naftarafineerimistehast, mis asub umbes 1500 kilomeetri kaugusel Ukraina piirist, ning elektroonikakomponentide tehast.

Oluline Venemaa-Ukraina sõjas reedel, 25. septembril kell 7.00:

- Ukraina tabas Venemaal Permis asuvat naftarafineerimistehast;

- Venemaa rünnakus Kiievile puhkesid tulekahjud; 

- Venemaal anti drooniohu hoiatus Sverdlovski oblastis;

- Zelenski: Ukraina jõudis kokkuleppele uute Patrioti rakettide tarnes.

Ukraina tabas Venemaal Permis asuvat naftarafineerimistehast

Telegrami kanali Exilenova Plus vahendatud pealtnägijate sõnul süttis Venemaal Permis asuv naftarafineerimistehas Ukraina droonirünnaku järel põlema.

Samuti teatas kanal, et Uljanovskis tabati Iskra elektroonikatehast, mis toodab side- ja raadiotehnika komponente.

Plahvatustest teatati ka Voronežis, kus töötas õhutõrje, kuid on ebaselge, kas mõni sihtmärk sai kahjustada.

Võimud ei ole Venemaa linnades toimunud rünnakuid veel kommenteerinud ning väljaandel Kyiv Independent ei õnnestunud detaile kohe sõltumatult kontrollida.

Ukraina ründab regulaarselt sõjalist taristut sügaval Venemaal ja okupeeritud aladel, et vähendada Moskva võimekust sõjategevust jätkata.

Kohalike võimude teatel ründasid Ukraina droonid ööl vastu 24. septembrit väidetavalt naftabaase Venemaal Rostovi oblastis ja Krasnodari krais.

Venemaa sõltumatu väljaanne Astra teatas kohalikele elanikele viidates, et 23. septembril tabasid droonid Venemaa Baškortostani Vabariigi pealinnas Ufas naftarafineerimistehase lähedal asuvat ala.

Linn asub umbes 1200 kilomeetri kaugusel Ukraina-Venemaa piirist.

Samal ajal jätkab Venemaa surmavaid rünnakuid Kiievile ja teistele Ukraina linnadele.

Ööl vastu 24. septembrit kärgatasid Kiievis Venemaa ballistiliste rakettide plahvatused, milles hukkus kaks ja sai vigastada kaheksa inimest. Rünnak kahjustas sünnitusmaja ja elumaju.

Venemaa rünnakus Kiievile puhkesid tulekahjud 

Kiievi linnapea Vitali Klitško sõnul puhkesid ööl vastu reedet Venemaa raketi- ja droonirünnaku tagajärjel Kiievis tulekahjud ning kahjustada sai üks ärihoone.

Klitško teatel sai Podili rajoonis asuv ärihoone kahjustada Venemaa droonitabamuse tõttu, Solomjanski rajoonis kahjustasid aga langevad droonirusud veel üht hoonet.

Klitško lisas, et Solomjanski rajoonis puhkes tulekahju ka ühe hoone lähedal asuval lagedal alal.

Esialgse info kohaselt tabas droon 25-korruselist elumaja, mille tagajärjel sai vigastada üks inimene, täpsustas linnapea.

Ukraina õhuvägi hoiatas varem, et Venemaa droonid suunduvad Kiievi poole, ning raketi- ja drooniohu tõttu kuulutati välja õhuhäire.

Eelmisel ööl, vastu 24. septembrit, rünnati Kiievit Venemaa ballistiliste rakettidega. Sünnitusmaja ja elumaju kahjustanud rünnakus hukkus kaks ja sai vigastada kaheksa inimest.

Õhuväe teatel lasi Venemaa öö jooksul välja 282 eri tüüpi ründedrooni (sealhulgas reaktiivmootoriga droone), samuti laevatõrjerakette Tsirkon ning ballistilisi rakette Iskander-M, S-400 ja KN-23.

Venemaal anti drooniohu hoiatus Sverdlovski oblastis

Venemaal anti drooniohu hoiatus Sverdlovski oblastis, teatas reede varahommikul oblastikuberner Denis Pasler.

"Tähelepanu! Piirkonnas on välja kuulutatud drooniohu hoiatus," kirjutas Pasler oma kanalil riiklikus sõnumirakenduses Max.

Kuberner lisas, et ohutuse tagamiseks võidakse kehtestada piiranguid side- ja mobiilse interneti teenustele.

Zelenski: Ukraina jõudis kokkuleppele uute Patrioti rakettide tarnes

Ukraina on jõudnud väga olulisele kokkuleppele uue raketisaadetise saamiseks USA toodetud Patrioti õhutõrjesüsteemidele, teatas president Volodõmõr Zelenski neljapäeval toimunud kohtumisel USA-s elavate ukrainlaste esindajatega.

Teade tuleb ajal, mil Ukrainal on suur puudus õhutõrjerakettidest, eriti Patrioti rakettidest. Patriot on ainus õhutõrjesüsteem, mis suudab kindlalt tõrjuda Venemaa ballistilisi rakette.

Zelenski ütles USA ukrainlaste kogukonna juhtidele, et Ukrainasse on peagi oodata uusi Patrioti rakette. Ta ei avalikustanud, milline riik need raketid Ukrainale annab.

"Täna jõudsime kokkuleppele – ma ei ütle, kellega – Patrioti rakettide saatmises," ütles Zelenski Ukraina väljaande European Pravda vahendusel.

"See on oluline otsus, väga oluline. Me saavutasime tulemuse," rõhutas ta.

Zelenski ei täpsustanud, millal raketid Ukrainasse jõuavad ega seda, kui palju neid saadetakse.

Teade tuli Zelenski USA-visiidi ajal. Ta esines ÜRO Peaassambleel ning kohtus mitme maailma liidriga, sealhulgas USA presidendi Donald Trumpiga. 

Zelenski ja Trump rääkisid ka Ukraina kiireloomulisest vajadusest saada enne talve rohkem Patrioti rakette, kuid nende kohtumise järel konkreetseid otsuseid ei teatatud.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski Autor/allikas: SCANPIX/APA Images via ZUMA Press Wire/President Of Ukraine/

USA kongressi 15. septembri dokumentidest selgub, et USA on valmis heaks kiitma 10 Patrioti raketi saatmise Saksamaalt Ukrainasse. Pole teada, millal raketid Ukrainasse jõuaksid. Saadetise väärtuseks on hinnatud 29,6 miljonit dollarit.

USA välisministeerium teatas 18. septembril, et on heaks kiitnud võimaliku 2,7 miljardi dollari suuruse õhutõrjevarustuse müügi Ukrainale. Pakett sisaldab S-300 kloonrakette ja GAM-67 rakette, droonide tõrjeks mõeldud radarisüsteeme, suurema laskeulatusega laserjuhitavaid õhutõrjesüsteeme, droonitõrjeradareid ning mobiilsete raketiheitjate muutmiseks vajalikke komplekte.

Pärast Trumpi naasmist USA presidendiks 2025. aastal on USA lõpetanud Ukraina ulatusliku kaitserahastuse ja relvatarned, mistõttu peab Kiiev oluliste relvasüsteemide hankimisel rohkem toetuma teistele liitlastele.

Patrioti rakette on olnud veelgi keerulisem hankida, sest USA ja Iisraeli sõda Iraaniga on suunanud osa raketivarudest Lähis-Itta.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: The Kyiv Independent, Interfax-BNS

Samal teemal

nutiproov

pea tööle!

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

07:19

Raport: Euroopa meetmed on vähendanud varilaevastiku laevade arvu poole võrra

07:09

Kaitseväe Narva linnak nõuab oodatust rohkem aega ja raha

07:00

Ukraina tabas Venemaal Permis asuvat naftarafineerimistehast Uuendatud

06:54

Otse kell 11: Voog, Värk ja Kook erakondade reitingutest

06:53

Kümned ÜRO delegaadid lahkusid Netanyahu kõne ajal saalist

06:27

Pikem koolikohustus tekitab gümnaasiumi tasuliste töövihikute kohale küsimärgi

06:26

Siseministeerium tegi surnute isikuandmed massiliselt avalikuks

06:26

Emor: Reformierakonna ja Parempoolsete toetus pööras tõusule

24.09

Goidina hõivas Gruusias 12. koha

24.09

Harri Kullas ei sõida rahvuste krossile, teda asendab Kaarel Tilk

ringhääling 100

otse uudistemajast

tule tööle!

taustajutud

Loetumad uudised

24.09

Sõja 1674. päev: ISW andmeil edenesid Ukraina väed korraga kolmes oblastis Uuendatud

24.09

Meedia: CIA andmeil võib Venemaa rünnata Euroopa riike droonidega Vahemerelt

24.09

MUBA palus ministeeriumilt 400 000 eurot õppetöö jätkamiseks

24.09

Maakohus mõistis Olerexi ja selle omaniku valeandmete esitamises süüdi Uuendatud

24.09

Uuring: kuus kuni kaheksa tundi und öösel seostub väiksema haigusriskiga

23.09

Mart Helme sai kahjunõude Alo Mattiiseni laulu loata kasutamise eest poliitreklaamis

23.09

Politsei lasi Pärnus maha relvaga sihtinud mehe

24.09

Kultuuritöötajate miinimumpalk ei tõuse, palgafond kasvab 2,9 miljoni võrra

24.09

OpenAI agent häkkis Austraalia terviseandmete portaali

23.09

"Pealtnägija": Eesti purjejahi hukk Atlandil tekitab küsimusi

ilmateade

SPORT

24.09

Goidina hõivas Gruusias 12. koha

24.09

Harri Kullas ei sõida rahvuste krossile, teda asendab Kaarel Tilk

24.09

Pulles: läksin treeningu osas tagasi põhitõdemuste juurde

24.09

Tartu Ülikool alistas uue nimega Kalevi avamängus lausa 27 punktiga Uuendatud

loe: kultuur

24.09

Kunstnikud Britta Benno ja Ida Nõmmerga avasid oma esimese duonäituse

24.09

Ove Mustingu mustast komöödiast "Seatapp" ilmus mahukas filmiraamat

24.09

Pildid: Kumus tähistati erilinastusega dokumentalist Kersti Uibo 70. sünnipäeva

24.09

Oboemängija Riivo Kallasmaa: oboe igas mõttes väga komplitseeritud pill

loe: eeter

24.09

Restoranikokk koolisööklas: lastele kala pakkudes peab olema järjekindel

24.09

Laulukirjutaja Emili Rohumaa: hirmu konkurentide ees mul pole

24.09

Eestis elav türklane Ahmet Köse: siin on ruumi elada

24.09

Mihkel Raud: Bono on kahtlemata fenomenaalne tüüp

Raadiouudised

24.09

Päevakaja (24.09.2026 18:00:00)

24.09

Tudengid avaldasid täna Tallinnas ja Tartus meelt

24.09

Lüganuse vallas Varja tuulepargis algab peagi 12 uue tuuliku ehitus

24.09

Valitsus tõstab õpetajate, päästjate ja kultuuritöötajate palkasid

24.09

Raadiouudised (24.09.2026 15:00:00)

24.09

Raadiouudised (24.09.2026 12:00:00)

24.09

Vajadus kättesaadava telefoni- ja veebipõhise emotsionaalse toe järele püsib suur

24.09

Tehisaru arendajad soovivad AI-le rahvusvahelisi reegleid

24.09

Raadiouudised (24.09.2026 09:00:00)

23.09

Päevakaja (23.09.2026 18:00:00)

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo