Seirekanalite teatel ründasid Ukraina väed ööl vastu reedet Venemaa naftarafineerimistehast, mis asub umbes 1500 kilomeetri kaugusel Ukraina piirist, ning elektroonikakomponentide tehast.

Oluline Venemaa-Ukraina sõjas reedel, 25. septembril kell 7.00:

- Ukraina tabas Venemaal Permis asuvat naftarafineerimistehast;

- Venemaa rünnakus Kiievile puhkesid tulekahjud;

- Venemaal anti drooniohu hoiatus Sverdlovski oblastis;

- Zelenski: Ukraina jõudis kokkuleppele uute Patrioti rakettide tarnes.

Ukraina tabas Venemaal Permis asuvat naftarafineerimistehast

Telegrami kanali Exilenova Plus vahendatud pealtnägijate sõnul süttis Venemaal Permis asuv naftarafineerimistehas Ukraina droonirünnaku järel põlema.

Samuti teatas kanal, et Uljanovskis tabati Iskra elektroonikatehast, mis toodab side- ja raadiotehnika komponente.

Plahvatustest teatati ka Voronežis, kus töötas õhutõrje, kuid on ebaselge, kas mõni sihtmärk sai kahjustada.

Võimud ei ole Venemaa linnades toimunud rünnakuid veel kommenteerinud ning väljaandel Kyiv Independent ei õnnestunud detaile kohe sõltumatult kontrollida.

Ukraina ründab regulaarselt sõjalist taristut sügaval Venemaal ja okupeeritud aladel, et vähendada Moskva võimekust sõjategevust jätkata.

Kohalike võimude teatel ründasid Ukraina droonid ööl vastu 24. septembrit väidetavalt naftabaase Venemaal Rostovi oblastis ja Krasnodari krais.

Venemaa sõltumatu väljaanne Astra teatas kohalikele elanikele viidates, et 23. septembril tabasid droonid Venemaa Baškortostani Vabariigi pealinnas Ufas naftarafineerimistehase lähedal asuvat ala.

Linn asub umbes 1200 kilomeetri kaugusel Ukraina-Venemaa piirist.

Samal ajal jätkab Venemaa surmavaid rünnakuid Kiievile ja teistele Ukraina linnadele.

Ööl vastu 24. septembrit kärgatasid Kiievis Venemaa ballistiliste rakettide plahvatused, milles hukkus kaks ja sai vigastada kaheksa inimest. Rünnak kahjustas sünnitusmaja ja elumaju.

Venemaa rünnakus Kiievile puhkesid tulekahjud

Kiievi linnapea Vitali Klitško sõnul puhkesid ööl vastu reedet Venemaa raketi- ja droonirünnaku tagajärjel Kiievis tulekahjud ning kahjustada sai üks ärihoone.

Klitško teatel sai Podili rajoonis asuv ärihoone kahjustada Venemaa droonitabamuse tõttu, Solomjanski rajoonis kahjustasid aga langevad droonirusud veel üht hoonet.

Klitško lisas, et Solomjanski rajoonis puhkes tulekahju ka ühe hoone lähedal asuval lagedal alal.

Esialgse info kohaselt tabas droon 25-korruselist elumaja, mille tagajärjel sai vigastada üks inimene, täpsustas linnapea.

Ukraina õhuvägi hoiatas varem, et Venemaa droonid suunduvad Kiievi poole, ning raketi- ja drooniohu tõttu kuulutati välja õhuhäire.

Eelmisel ööl, vastu 24. septembrit, rünnati Kiievit Venemaa ballistiliste rakettidega. Sünnitusmaja ja elumaju kahjustanud rünnakus hukkus kaks ja sai vigastada kaheksa inimest.

Õhuväe teatel lasi Venemaa öö jooksul välja 282 eri tüüpi ründedrooni (sealhulgas reaktiivmootoriga droone), samuti laevatõrjerakette Tsirkon ning ballistilisi rakette Iskander-M, S-400 ja KN-23.

Venemaal anti drooniohu hoiatus Sverdlovski oblastis

Venemaal anti drooniohu hoiatus Sverdlovski oblastis, teatas reede varahommikul oblastikuberner Denis Pasler.

"Tähelepanu! Piirkonnas on välja kuulutatud drooniohu hoiatus," kirjutas Pasler oma kanalil riiklikus sõnumirakenduses Max.

Kuberner lisas, et ohutuse tagamiseks võidakse kehtestada piiranguid side- ja mobiilse interneti teenustele.

Zelenski: Ukraina jõudis kokkuleppele uute Patrioti rakettide tarnes

Ukraina on jõudnud väga olulisele kokkuleppele uue raketisaadetise saamiseks USA toodetud Patrioti õhutõrjesüsteemidele, teatas president Volodõmõr Zelenski neljapäeval toimunud kohtumisel USA-s elavate ukrainlaste esindajatega.

Teade tuleb ajal, mil Ukrainal on suur puudus õhutõrjerakettidest, eriti Patrioti rakettidest. Patriot on ainus õhutõrjesüsteem, mis suudab kindlalt tõrjuda Venemaa ballistilisi rakette.

Zelenski ütles USA ukrainlaste kogukonna juhtidele, et Ukrainasse on peagi oodata uusi Patrioti rakette. Ta ei avalikustanud, milline riik need raketid Ukrainale annab.

"Täna jõudsime kokkuleppele – ma ei ütle, kellega – Patrioti rakettide saatmises," ütles Zelenski Ukraina väljaande European Pravda vahendusel.

"See on oluline otsus, väga oluline. Me saavutasime tulemuse," rõhutas ta.

Zelenski ei täpsustanud, millal raketid Ukrainasse jõuavad ega seda, kui palju neid saadetakse.

Teade tuli Zelenski USA-visiidi ajal. Ta esines ÜRO Peaassambleel ning kohtus mitme maailma liidriga, sealhulgas USA presidendi Donald Trumpiga.

Zelenski ja Trump rääkisid ka Ukraina kiireloomulisest vajadusest saada enne talve rohkem Patrioti rakette, kuid nende kohtumise järel konkreetseid otsuseid ei teatatud.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski Autor/allikas: SCANPIX/APA Images via ZUMA Press Wire/President Of Ukraine/

USA kongressi 15. septembri dokumentidest selgub, et USA on valmis heaks kiitma 10 Patrioti raketi saatmise Saksamaalt Ukrainasse. Pole teada, millal raketid Ukrainasse jõuaksid. Saadetise väärtuseks on hinnatud 29,6 miljonit dollarit.

USA välisministeerium teatas 18. septembril, et on heaks kiitnud võimaliku 2,7 miljardi dollari suuruse õhutõrjevarustuse müügi Ukrainale. Pakett sisaldab S-300 kloonrakette ja GAM-67 rakette, droonide tõrjeks mõeldud radarisüsteeme, suurema laskeulatusega laserjuhitavaid õhutõrjesüsteeme, droonitõrjeradareid ning mobiilsete raketiheitjate muutmiseks vajalikke komplekte.

Pärast Trumpi naasmist USA presidendiks 2025. aastal on USA lõpetanud Ukraina ulatusliku kaitserahastuse ja relvatarned, mistõttu peab Kiiev oluliste relvasüsteemide hankimisel rohkem toetuma teistele liitlastele.

Patrioti rakette on olnud veelgi keerulisem hankida, sest USA ja Iisraeli sõda Iraaniga on suunanud osa raketivarudest Lähis-Itta.