X!

Berliini kurikuulus allilmajuht ilmus vasakpopulistide valimisvõidu peole

Välismaa
Vasakpopulistlik Die Linke tähistab valimisvõitu
Vasakpopulistlik Die Linke tähistab valimisvõitu Autor/allikas: SCANPIX/Stefan Boness/Ipon/SIPA
Välismaa

Saksamaa vasakpopulistlik partei Die Linke võitis Berliini valimised ning erakonna valimispeole saabus allilmas suurt mõjuvõimu omava Remmo klanni juht Issa Remmo. Lisaks Remmole viibis valimispeol ka Ibrahim Ibrahim, kelle organisatsiooni on Saksa julgeolekuasutused seostanud Hamasi toetajatega.

Ajaleht The Times kirjutab, et Remmo dünastia naudib Berliini allilmas sarnast staatust nagu Al Capone'i grupeering omal ajal Chicagos. Remmo klanni on seostatud muu hulgas narkokaubanduse, relvakaubanduse, pettuste ja suuremahuliste kunstivargustega.

Sarnaselt Capone'iga püüavad ka Remmod laiendada oma mõjuvõimu poliitikasse. Issa Remmo saabus Die Linke valimisõhtule Neuköllnis, vasakpopulistid võitsid Berliini liidumaa valimised, kogudes 26 protsenti häältest.

Remmo peole saabumine valmistab nüüd Die Linke liidrile Elif Eralpile poliitlist peavalu. Eralp korraldas eduka kampaania, kõnetas alla 35-aastaseid valijaid ning teda on võrreldud New Yorgi demokraatliku sotsialisti ja linnapea Zohran Mamdaniga.

Eralp lubas konfiskeerida korporatiivsetelt üürileandjatelt kümneid tuhandeid kodusid ning kärpida politsei rahastamist. Eralp kritiseerib teravalt Iisraeli okupatsiooni Läänekaldal ja toetab aktiivselt palestiinlaste enesemääramisõigust. 

Eralp püüab nüüd end viimasest skandaalist distantseerida, öeldes, et Issa Remmot ei olnud peole kutsutud ning ta saadeti pärast tema kohaloleku märkamist sealt minema. Eralp rõhutas, et Die Linkel pole organiseeritud kuritegevusega midagi pistmist.

Samas päev pärast valimispidu avaldas  Issa Remmo üks poegadest Firas Remmo sõnumivahetuse Die Linke'i liikme Ferat Kocakiga. Viimane on parlamendiliige ja üks Die Linke silmapaistvamaid Palestiina-meelseid poliitikuid. Sõnumitest jäi mulje, et Kocak suhtles Remmo perekonnaga ning palus Issa Remmo abi oma poliitilise sõnumi levitamisel.

Kocak ise palus vabandust ja teatas  teatas, et taandub ajutiselt poliitikast, kuigi ta väitis, et ei teadnud tol ajal, kes Remmod on. 

Remmo perekond eitab kuritegeliku klanni kuvandit ning väidab, et suhtleb eri erakondade poliitikutega ja peab end tavaliseks Berliini äridünastiaks. 

Samas polnud Issa Remmo Neuköllni peol ainus külaline, kelle kohalolek tekitas ebamugavust. Seal viibis ka Palestiina-meelne aktivist Ibrahim Ibrahim, kelle organisatsiooni on Saksamaa julgeolekuasutused seostanud Hamasi toetajatega. See tõi Die Linke suhtes kaasa uusi antisemitismisüüdistusi.

Saksamaa juudi kogukonna juht Josef Schuster kritiseeris Die Linke'i teravalt ning hoiatas, et erakonna kaasamine Berliini valitsusse võib tema hinnangul ohustada juudi kogukonna turvalisust. 

"SPD-le ja rohelistele peab olema selge: kui te sillutate teed Die Linke sisenemiseks liidumaa valitsusse ja raekotta, siis ohustate meie sotsiaalset ühtekuuluvust ja juutide elu pealinnas," ütles Schuster. 

Vasaktsentristliku sotsiaaldemokraatide (SPD) juhtkond teatas, et Die Linket hinnatakse selle järgi, kuidas nad probleemi lahendavad. "See ei saa kindlasti jätta millimeetritki ruumi antisemitismile ja klannkurjategijatele oma ridades," teatas SPD. 

Konservatiivne kantsler Friedrich Merz kasutas olukorda ära vasakpoolsete ründamiseks. Merz nimetas Die Linket destruktiivseks jõuks ja andis mõista, et peab seda suuremaks ohuks kui parempopulistide tõusu.

"Mind teeb kõige rohkem murelikuks see, et oleme viimastel kuudel kogenud üha radikaalsemat ja avalikumalt väljendatud antisemitismi, mida praktiliselt tervitatakse aplausiga. See peaks panema muretsema kõiki Saksamaa demokraatlikke erakondi," ütles Merz.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: The Times

Samal teemal

nutiproov

pea tööle!

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

20:10

Tiitlikaitsja Itaalia tuli raskest seisust välja ja pääses poolfinaali

19:55

Trump ja Xi arutavad Valges Majas tehisaru tulevikku

19:41

Eestil oli maleolümpial suurepärane päev

19:36

Aktuaalne kaamera kell 18:30

19:27

Portaal: vormel-E võistkond kaalub Paul Aroni palkamist

18:58

Kunstnikud Britta Benno ja Ida Nõmmerga avasid oma esimese duonäituse

18:56

Ove Mustingu mustast komöödiast "Seatapp" ilmus mahukas filmiraamat

18:47

Berliini kurikuulus allilmajuht ilmus vasakpopulistide valimisvõidu peole

18:46

Varja tuulepark tuleb algsest plaanist kolmandiku võrra väiksem

18:44

Aktuaalne kaamera kell 17:00

ringhääling 100

otse uudistemajast

tule tööle!

taustajutud

Loetumad uudised

17:28

ISW andmeil edenesid Ukraina väed korraga kolmes oblastis Uuendatud

23.09

Politsei lasi Pärnus maha relvaga sihtinud mehe Uuendatud

10:27

Meedia: CIA andmeil võib Venemaa rünnata Euroopa riike droonidega Vahemerelt

23.09

Mart Helme sai kahjunõude Alo Mattiiseni laulu loata kasutamise eest poliitreklaamis

23.09

"Pealtnägija": Eesti purjejahi hukk Atlandil tekitab küsimusi

23.09

Presidendi välisnõunikuks saab Ülle Madise ametiajal Liis Lipre-Järma

10:52

MUBA palus ministeeriumilt 400 000 eurot õppetöö jätkamiseks

15:43

Maakohus mõistis Olerexi ja selle omaniku valeandmete esitamises süüdi Uuendatud

08:18

OpenAI agent häkkis Austraalia terviseandmete portaali

23.09

Sõja 1673. päev: Venemaal Ufaa naftatehase lähedal toimusid plahvatused Uuendatud

ilmateade

SPORT

20:10

Tiitlikaitsja Itaalia tuli raskest seisust välja ja pääses poolfinaali

19:41

Eestil oli maleolümpial suurepärane päev

19:27

Portaal: vormel-E võistkond kaalub Paul Aroni palkamist

18:31

Oodatud matš saab teoks, Fury ja Joshua kohtuvad Cardiffis

loe: kultuur

18:58

Kunstnikud Britta Benno ja Ida Nõmmerga avasid oma esimese duonäituse

18:56

Ove Mustingu mustast komöödiast "Seatapp" ilmus mahukas filmiraamat

16:09

Pildid: Kumus tähistati erilinastusega dokumentalist Kersti Uibo 70. sünnipäeva

15:50

Oboemängija Riivo Kallasmaa: oboe igas mõttes väga komplitseeritud pill

loe: eeter

14:35

Restoranikokk koolisööklas: lastele kala pakkudes peab olema järjekindel

13:41

Laulukirjutaja Emili Rohumaa: hirmu konkurentide ees mul pole

12:41

Eestis elav türklane Ahmet Köse: siin on ruumi elada

11:28

Mihkel Raud: Bono on kahtlemata fenomenaalne tüüp

Raadiouudised

18:40

Päevakaja (24.09.2026 18:00:00)

17:35

Tudengid avaldasid täna Tallinnas ja Tartus meelt

17:25

Lüganuse vallas Varja tuulepargis algab peagi 12 uue tuuliku ehitus

15:35

Valitsus tõstab õpetajate, päästjate ja kultuuritöötajate palkasid

15:25

Raadiouudised (24.09.2026 15:00:00)

12:30

Raadiouudised (24.09.2026 12:00:00)

11:30

Vajadus kättesaadava telefoni- ja veebipõhise emotsionaalse toe järele püsib suur

11:25

Tehisaru arendajad soovivad AI-le rahvusvahelisi reegleid

09:25

Raadiouudised (24.09.2026 09:00:00)

23.09

Päevakaja (23.09.2026 18:00:00)

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo