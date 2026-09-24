Berliini kurikuulus allilmajuht ilmus vasakpopulistide valimisvõidu peole

Saksamaa vasakpopulistlik partei Die Linke võitis Berliini valimised ning erakonna valimispeole saabus allilmas suurt mõjuvõimu omava Remmo klanni juht Issa Remmo. Lisaks Remmole viibis valimispeol ka Ibrahim Ibrahim, kelle organisatsiooni on Saksa julgeolekuasutused seostanud Hamasi toetajatega.

Ajaleht The Times kirjutab, et Remmo dünastia naudib Berliini allilmas sarnast staatust nagu Al Capone'i grupeering omal ajal Chicagos. Remmo klanni on seostatud muu hulgas narkokaubanduse, relvakaubanduse, pettuste ja suuremahuliste kunstivargustega.

Sarnaselt Capone'iga püüavad ka Remmod laiendada oma mõjuvõimu poliitikasse. Issa Remmo saabus Die Linke valimisõhtule Neuköllnis, vasakpopulistid võitsid Berliini liidumaa valimised, kogudes 26 protsenti häältest.

Remmo peole saabumine valmistab nüüd Die Linke liidrile Elif Eralpile poliitlist peavalu. Eralp korraldas eduka kampaania, kõnetas alla 35-aastaseid valijaid ning teda on võrreldud New Yorgi demokraatliku sotsialisti ja linnapea Zohran Mamdaniga.

Eralp lubas konfiskeerida korporatiivsetelt üürileandjatelt kümneid tuhandeid kodusid ning kärpida politsei rahastamist. Eralp kritiseerib teravalt Iisraeli okupatsiooni Läänekaldal ja toetab aktiivselt palestiinlaste enesemääramisõigust.

Eralp püüab nüüd end viimasest skandaalist distantseerida, öeldes, et Issa Remmot ei olnud peole kutsutud ning ta saadeti pärast tema kohaloleku märkamist sealt minema. Eralp rõhutas, et Die Linkel pole organiseeritud kuritegevusega midagi pistmist.

Samas päev pärast valimispidu avaldas Issa Remmo üks poegadest Firas Remmo sõnumivahetuse Die Linke'i liikme Ferat Kocakiga. Viimane on parlamendiliige ja üks Die Linke silmapaistvamaid Palestiina-meelseid poliitikuid. Sõnumitest jäi mulje, et Kocak suhtles Remmo perekonnaga ning palus Issa Remmo abi oma poliitilise sõnumi levitamisel.

Kocak ise palus vabandust ja teatas teatas, et taandub ajutiselt poliitikast, kuigi ta väitis, et ei teadnud tol ajal, kes Remmod on.

Remmo perekond eitab kuritegeliku klanni kuvandit ning väidab, et suhtleb eri erakondade poliitikutega ja peab end tavaliseks Berliini äridünastiaks.

Samas polnud Issa Remmo Neuköllni peol ainus külaline, kelle kohalolek tekitas ebamugavust. Seal viibis ka Palestiina-meelne aktivist Ibrahim Ibrahim, kelle organisatsiooni on Saksamaa julgeolekuasutused seostanud Hamasi toetajatega. See tõi Die Linke suhtes kaasa uusi antisemitismisüüdistusi.

Saksamaa juudi kogukonna juht Josef Schuster kritiseeris Die Linke'i teravalt ning hoiatas, et erakonna kaasamine Berliini valitsusse võib tema hinnangul ohustada juudi kogukonna turvalisust.

"SPD-le ja rohelistele peab olema selge: kui te sillutate teed Die Linke sisenemiseks liidumaa valitsusse ja raekotta, siis ohustate meie sotsiaalset ühtekuuluvust ja juutide elu pealinnas," ütles Schuster.

Vasaktsentristliku sotsiaaldemokraatide (SPD) juhtkond teatas, et Die Linket hinnatakse selle järgi, kuidas nad probleemi lahendavad. "See ei saa kindlasti jätta millimeetritki ruumi antisemitismile ja klannkurjategijatele oma ridades," teatas SPD.

Konservatiivne kantsler Friedrich Merz kasutas olukorda ära vasakpoolsete ründamiseks. Merz nimetas Die Linket destruktiivseks jõuks ja andis mõista, et peab seda suuremaks ohuks kui parempopulistide tõusu.

"Mind teeb kõige rohkem murelikuks see, et oleme viimastel kuudel kogenud üha radikaalsemat ja avalikumalt väljendatud antisemitismi, mida praktiliselt tervitatakse aplausiga. See peaks panema muretsema kõiki Saksamaa demokraatlikke erakondi," ütles Merz.