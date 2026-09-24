Reedel sajab taaskord vihma

Aktiivsem pööris jõudis Ukraina kohalt Baltimaade idapiiri taha (M) ja sellega kaasnev vihm laieneb reedel Peipsi tagant Eesti kohale ja suundub päeval edasi Soome lahele. Öö on pilvine ja vihmane, hommikul on sajud küll nõrgemad, kuid päev möödub siiski vihmasena. Tuul on mandri lääneosas nõrk ja muutlik, saartel ja mandri idaosas aga tugevam. Öine õhusoe jääb kümne kraadi lähistele, päeval kerkib paar kraadi kõrgemale.

Öösel sajab vihma ja sadu on mitmel pool tugev. Paiguti on ka äikest. Puhub loode- ja põhjatuul, Ida-Eestis ida- ja kagutuul 5-10, saartel ja rannikul 8-13, iiliti 19 m/s ja sooja on 9 kuni 13 kraadi.

Hommikul vihmasajud jätkuvad. Saartel ja läänerannikul puhub loode- ja põhjatuul, Ida-Eestis kagu- ja idatuul 6-13, rannikul puhanguti kuni 19 m/s, mandri keskosas on tuul nõrk ja muutlik. Õhusoe jääb vahemikku 10 kuni 14 kraadi.

Päev on pilves selgimistega ja sajune. Tuul puhub Ida-Eestis kagust ja lõunast 5-10, puhanguti kuni 18 m/s. Mandri lääneosas on tuul nõrk ja muutliku suunaga, saartel puhub 8-13, iiliti 18 m/s. Pärastlõunal tuul kõikjal nõrgeneb. Sooja on 10 kuni 15 kraadi.

Laupäev toob sagedasi sajuhooge. Puhub võrdlemisi tugev kagu- ja lõunatuul ning sooja on öösel 8 kuni 13, päeval 13 kuni 16 kraadi. Pühapäeva öö on veel mitmel pool vihmane, sajud hõrenevad hommikuks ning ennelõunal võib Lõuna-Eestis kohati vihma sadada. Tuul on mõõdukalt tugev ja öösel on 8 kuni 14, päeval 14 kuni 17 kraadi. Ja praeguse prognoosi järgi peaks esmaspäev ja teisipäev tulema sajuta. Öine õhusoe langeb küll mitme kraadi võrra, aga päevane õhutemperatuur kerkib siiski kuni 18 kraadini.