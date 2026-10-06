TTJA saab tuumaregulaatori ülesehitamiseks 2,2 miljonit

Tuleval aastal alustab riik tuumaregulaatori ülesehitamist ning valitsus eraldab selleks 2,2 miljonit eurot tarbijakaitse- ja tehnilise järelvalve ametile (TTJA).

Sel suvel vastu võetud tuumaenergia seaduse seletuskirjas seisab, et riigi eesmärk on luua õiguslik raamistik, mis võimaldab tuumaenergia arendamist Eestis ohutul ja vastutustundlikul viisil. Eesti puudub praegu pädev asutus tuumaohutuse järelevalveks, seisab dokumendis.

Selleks asutuseks määratakse nüüd TTJA, mis hakkab lubasid väljastama ja tuumakontrolli teostama.

Majandus-ja kommunikatsiooniministeeriumi nõunik Maanus Urb sõnas, et tuumaregulaator hakkab hindama tuumaohutust. Ta lisas, et ehkki praegu tuumajaama Eestis ei rajata, on see ikkagi vajalik. Praegu selgitab riik välja alasid, kuhu oleks võimalik tuumajaama ehitada.

"Need on kaardistamisel. Kui need on kaardisatud, siis peale seda on võimalik järgmise etappidega minna. Nii et seda tehakse etapiviisiliselt. Selleks on vaja adekvaatset ametit, kes seda oskab hinnata," ütles Urb.

TTJA peadirektori asetäitja Lauri Kütt lausus, et tuumaregulaatori käivitamiseks võetakse tööle uusi inimesi.

"Praeguse plaani järgi on kavas võtta juurde 13 spetsialisti, aga kogu projekti vaates nelja aastaga on eesmärk jõuda ligikaudu 40 inimeseni," ütles Kütt.

Kütt lisas, et 2,2 miljonil eurol, mille amet saab, on konkreetne eesmärk. See eraldatakse selleks, et riik saaks teha sõltumatut järelvalvet. Raha kasutatakse koolituste korraldamiseks ja personalikuldeks. Lisaks tellitakse ekspertarvamusi, märkis Kütt.

Ehhki praegune plaan on tuumaregulaatori projektiga tegeleda neli aastat, usub Kütt, et see võib aja jooksul muutuda.