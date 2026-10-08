Otse neljapäeval kell 16: erakondade debatt gaasiliidu konverentsil

Tänavune konverents keskendub gaasisektori ja laiemalt kogu energiasüsteemi olulisematele arengutele.

Debatis osalevad Aivar Kokk (Isamaa), Rain Epler (EKRE), Jaak Aab (Sotsiaaldemokraatlik Erakond), Lauri Laats (Keskerakond), Tarmo Tamm (Eesti 200), Mario Kadastik (Reformierakond) ja Leonid Ljutskevitš (Parempoolsed).

Neljapäeval korraldab Eesti Gaasiliit gaasituru aastakonverentsi, mille lõpetab parlamendierakondade poliitikute debatt erakondade energeetikaprogrammidest aastateks 2027–2031. Muu hulgas tuleb juttu gaaskütuste aktsiisimääradest, gaasielektrijaamade rollist energiasüsteemi paindlikkuse tagamisel ning Eesti gaasitarbijate ja ettevõtete konkurentsivõimest lähiregioonis.

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