Otse neljapäeval kell 16: erakondade debatt gaasiliidu konverentsil
Neljapäeval korraldab Eesti Gaasiliit gaasituru aastakonverentsi, mille lõpetab parlamendierakondade poliitikute debatt erakondade energeetikaprogrammidest aastateks 2027–2031. Muu hulgas tuleb juttu gaaskütuste aktsiisimääradest, gaasielektrijaamade rollist energiasüsteemi paindlikkuse tagamisel ning Eesti gaasitarbijate ja ettevõtete konkurentsivõimest lähiregioonis.
Kell 16 algavat debatti näeb otsepildis ERR-i portaalis.
Debatis osalevad Aivar Kokk (Isamaa), Rain Epler (EKRE), Jaak Aab (Sotsiaaldemokraatlik Erakond), Lauri Laats (Keskerakond), Tarmo Tamm (Eesti 200), Mario Kadastik (Reformierakond) ja Leonid Ljutskevitš (Parempoolsed).
Arutelu juhib Urmas Vaino.
Tänavune konverents keskendub gaasisektori ja laiemalt kogu energiasüsteemi olulisematele arengutele.
Toimetaja: Mirjam Mäekivi