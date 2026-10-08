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Video: erakondade debatt gaasiliidu konverentsil

Majandus
Erakondade debatt.
Erakondade debatt. Autor/allikas: Kuvatõmmis videoülekandest
Majandus

Neljapäeval korraldas Eesti Gaasiliit gaasituru aastakonverentsi, mille lõpetas parlamendierakondade poliitikute debatt erakondade energeetikaprogrammidest aastateks 2027–2031. Muu hulgas tuli juttu gaaskütuste aktsiisimääradest, gaasielektrijaamade rollist energiasüsteemi paindlikkuse tagamisel ning Eesti gaasitarbijate ja ettevõtete konkurentsivõimest lähiregioonis.

ERR-i portaalis nägi debatti otsepildis.

Debatis osalesid Aivar Kokk (Isamaa), Rain Epler (EKRE), Jaak Aab (Sotsiaaldemokraatlik Erakond), Lauri Laats (Keskerakond), Tarmo Tamm (Eesti 200), Mario Kadastik (Reformierakond) ja Leonid Ljutskevitš (Parempoolsed).

Arutelu juhtis Urmas Vaino.

Tänavune konverents keskendub gaasisektori ja laiemalt kogu energiasüsteemi olulisematele arengutele.

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

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