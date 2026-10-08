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Rapla võimuliidus puhkes tüli vallavanema ja abivallavanema vahel

Eesti
Egle Heinsar ja Rain Terras
Egle Heinsar ja Rain Terras Autor/allikas: Silver Gutmann/Katrin Kruusimägi
Eesti

Rapla vallavanem Rain Terras nõuab abivallavanem Egle Heinsari väljavahetamist. Heinsari sõnul eeldab koostöö jätkumine vallavanema vabandust.

Rapla vallavolikogus on koalitsioonil kokku 17 kohta 27-st: Rapla Vallakodanike Liidul 13 kohta, Reformierakonnal kolm kohta ja Isamaal üks koht.

Isamaa määras abivallavanemaks Heinsari, kes tänavu septembris erakonnast lahkus.

23. septembril toimunud Rapla valla koalitsiooni esindajate kohtumisel tegi vallavanem Rain Terras (RVL) avalduse, et näeb koalitsiooni jätkamisel Isamaaga lahendust ainult selles, kui Isamaa vahetab välja abivallavanema Heinsari.

Pärast kohtumist teatas Heinsar oma blogis, et tema ei näe võimalust jätkata koalitsioonis vallavanem Terrasega.

"Koalitsiooni töövõime on olnud häiritud juba pikka aega," kirjutas Heinsar. "Rapla Vallakodanike Liit on korduvalt kasutanud koalitsioonis teerulli meetodit ja sisulised probleemid on jäänud tähelepanuta ja vajalik sihtide seadmine tegemata. Mitmeid koalitsioonileppes lubatud põhimõtteid tegelikkuses ei järgita."

"Ilmselt olen olnud ebamugavalt aus ja otsekohene," märkis Heinsar.

Terrase sõnul on aga abivallavanema puhul puudu jäänud usaldusest, iseseisvast eestvedamisest ja kokkulepitu elluviimisest.

"Egle on põhjendanud tekkinud olukorda sellega, et on olnud ebamugavalt aus ja otsekohene. Minu kogemus meie koostööst seda enesekirjeldust ei kinnita," kirjutas Terras oma blogis avaldatud pikemas kirjutises.

ERR uuris nii vallavanemalt kui abivallavanemalt, kas võimuliit on tüli tõttu lagunemas.

"Vallavanem ei arutanud enne väljavahetamise nõudmist minuga kordagi teemat, et ta ei oleks minu tööga rahul," ütles Heinsar ERR-ile.

Samas ei välista Heinsar võimalust leppida.

"Poliitiline koostöö saab jätkuda, kui teine pool võtab sammu tagasi. Selle üheks eelduseks on oma eksimuste tunnistamine ja vabandamine. See oleks alguspunkt, kust edasi liikuda. Aga kui vabandust ei tule, ainus nõue on minu väljavahetamine ja sellest ei taganeta, siis ju palju liikumisruumi ei ole," ütles Heinsar. 

Küsimusele, kas tüli ohustab võimuliidu püsimist, vastas Terras: "Konsultatsioonid partneritega alles käivad. Praegu on sellele veel liiga vara vastata."

"Minu hinnangul on koostöö Eglega senises vormis jätkamine keeruline. Seetõttu olen teinud ettepaneku vallavalitsuse meeskonda muuta. Edasist lahendust arutame partneritega, lähtudes sellest, et vallavalitsus peab suutma koostööd teha ja oma ülesandeid täita," lisas ta.

Toimetaja: Valner Väino

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