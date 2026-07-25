EKRE alustab Pärnus Isamaaga koalitsioonikõnelusi

Pärnu linnavolikogu EKRE fraktsioon teatas, et peab senist koalitsiooni lõppenuks ja alustab koalitsioonikõnelusi Isamaaga.

Pärnu linnavolikogu EKRE fraktsioon kogunes reedel õhtul arutama tekkinud olukorda koalitsioonis ning erakond Isamaa ettepanekut alustada koalitsioonikõnelusi.

"Sama olulised kui ühised eesmärgid on olnud partnerite vahel sõlmitud kokkulepped ning nende aus ja heas usus täitmine. EKRE hinnangul on viimase nädala jooksul koalitsioonis jäänud puudu just aususest ja vastastikusest usaldusest," teatas EKRE Pärnumaa ringkonna esimees Valmar Veste laupäeval.

Ta märkis, et fraktsiooni hinnangul on väga raske jätkata koostööd olukorras, kus üks partneritest ei ole enam samal lainel. "Usaldus partnerite vahel on toimiva koostöö eelduseks ning selle puudumisel ei ole võimalik linna arengut puudutavaid olulisi küsimusi ühiselt edasi viia," sõnas Veste.

"Koos teiste koalitsioonipartneritega on EKRE fraktsioon kulutanud tunde, et leida võimalusi koalitsiooni jätkamiseks. Vaatamata nendele pingutustele näeb fraktsioon, et linnapea Kristel Voltenberg kirjeldab avalikkusele reaalsust, mis ei kattu EKRE kogemuse ega tegelikult toimunuga," märkis Veste.

Ta rõhutas, et EKRE fraktsiooni hinnangul ei suuda praegune koalitsioon enam tugevat ja stabiilset linnavõimu pakkuda.

"Sellest tulenevalt peab EKRE fraktsioon senist koalitsiooni lõppenuks ning on otsustanud võtta vastu erakond Isamaa ettepaneku alustada koalitsioonikõnelusi," lausus Veste.

"Aktuaalsele kaamerale" ütles Veste, et kõneluste algus sõltub ka Keskerakonnast, kuna Isamaa pakkumine oli nii EKRE-le kui Keskerakonnale.

Reedel tegi Isamaa ettepaneku Keskerakonnale ja EKRE-le uue koalitsiooni moodustamiseks.

Pärnu linnavolikogu on 39-liikmeline. Praegusel koalitsioonil on kokku 22 häält.

EKRE, Isamaa ja Keskerakonna koalitsioonil oleks kokku 21 häält.

Pärnu võimuliidu sisepinged said avalikuks teisipäeval, kui Pärnu linnavolikogu esimees Andrei Korobeinik (KE) kirjutas koalitsioonipartneritele, et linnapea Kristel Voltenberg lahkus ootamatult koalitsiooninõukogu koosolekult ning katkestas arutelu koalitsiooni toimimise üle.

Korobeinik süüdistas ka koalitsioonipartnerit kokkulepe rikkumises.

Valimisliidu Südamega Pärnu juht ja linnapea Voltenberg aga vastas, et praegune koalitsioon on end ammendanud.

Möödunud aasta 24. oktoobril allkirjastasid viis poliitilist jõudu Pärnu linna koalitsioonileppe.

EKRE, Keskerakonna, Parempoolsete ning valimisliidu Südamega Pärnu ja Pärnu Ühendab kokkuleppe kohaselt on Pärnu linnapea esimesel kahel aastal Südamega Pärnu juht Kristel Voltenberg, kelle plaani järgi vahetab välja 2026. aastal EKRE esindaja. Voltenberg jätkab seejärel volikogu esimehena.