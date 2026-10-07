Ukraina firma omandab Eesti IT-ettevõtte ADM Interactive

Tehingu tulemusel tugevdatakse siinset digilahenduste arendamise võimekust. Eesti roll hakkab eelkõige olema avaliku sektori suuna arendamine Eleksis. Ettevõtte juhtimist jätkavad ADM-i senised aktiivsed osanikud ja juhtkond. Ettevõtte Eesti meeskonda on kavas ka laiendada.

"Eleks on väga tugev USA-s, Inglismaal. See kogemus ja roll, mis Eestil on ja Eesti üksusel hakkab olema, ongi ennekõike aidata neid kaugemale Euroopa Liidu digilahenduste arenduses. Ja ka Eesti-Ukraina tehnilised lahendused on tegelikult sarnased ja põimunud. Näiteks Ukrainas kasutatakse meie X-roadi edasiarenduse versiooni," lausus Eleksi Eesti ja ADM-i juht Riho Pihelpuu.

"Suur osa meie ühiskondlikust missioonist seisneb soovis ühendada ärihuvid Ukraina aitamisega teel Euroopa Liidu liikmelisuse suunas. Seetõttu on meie jaoks siinviibimine, tõsine ja reaalne panustamine selle eesmärgi saavutamisse ning ühine töö selle nimel osa meie kui ettevõtte ühiskondlikust missioonist," ütles Eleksi tegevjuht Andriy Krupa.