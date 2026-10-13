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Kolmandas kvartalis kogus erakondadest enim annetusi Isamaa

Eesti
Isamaa volikogu Paides.
Isamaa volikogu Paides. Autor/allikas: Olev Kenk/ERR
Eesti

Kolmandas kvartalis kogus parlamendierakondadest selgelt enim annetusi Isamaa. Ka parlamenti mittekuuluv Parempoolsed kogus annetustega rohkem raha kui näiteks Reformierakond ja Keskerakond.

Erakondade rahastamise järelevalve komisjoni andmetel kogus kolmandas kvartalis enim annetusi Isamaa, 229 301 eurot. Liikmemaksu koguti 3360 eurot ning koos riigitoetusega olid Isamaa tulud kolmandas kvartalis 326 090 eurot.

Isamaa suurimad annetajad olid Bigbanki omanik Parvel Pruunsild (100 000 eurot), energia- ja kinnisvaraettevõtja Janek Veeber (50 000 eurot), transpordiettevõtja Hugo Osula (25 000 eurot), ettevõtja ja Postimehe omanik Margus Linnamäe (15 000 eurot)

Reformierakond kogus eelmises kvartalis 505 562 eurot. Annetused moodustasid sellest summast 70 179 eurot ning liikmemaks 1700 eurot. Erakonna suurimad annetajad oli Armin Karu 25 000 euroga, Marek Mägi 15 000 euroga ja Andres Sõnajalg samuti 15 000 euroga.

Teine valitsuserakond, Eesti 200 kogus kolmandas kvartalis 167 633 eurot. Enamik kogutust oli riigitoetus (163 383 eurot). Annetusi kogunes vaid 2132 eurot ja liikmemaksu 1665 eurot. Suurima annetuse tegi Diana Ingerainen, 600 eurot.

Keskerakond kogus eelmises kvartalis 266 015 eurot. Annetused moodustasid sellest summast 64 112 eurot ja liikmemaks 14 727 eurot. Suurima annetuse tegi Jaak Madison summas 3977 eurot.

EKRE kogus eelmises kvartalis 207 627 eurot. Annetusi oli 5791 eurot ning liikmemaksu 1103 eurot. Suurima annetuse tegi Evelin Poolamets summas 1500 eurot.

Sotsiaaldemokraatlik erakond teenis eelmises kvartalis 155 722 eurot. Annetusi oli summas 44 250 eurot ning liikmemaksu tasuti 6439 eurot. Suurima annetuse tegi Pille-Riin Raudsepp, 5000 eurot.

Parlamenti mittekuuluvad Parempoolsed kogusid kolmandas kvartalis 145 568 eurot. Sellest summast moodustasid annetused 138 043 eurot. Suurimad annetused, 30 000 eurot, tegid ärimehed Rain Lõhmus ja Raul Kirjanen. Parempoolsed ei kogu liikmemaksu.

Riigikogu valimised toimuvad tuleva aasta märtsis.

Toimetaja: Merilin Leetna

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