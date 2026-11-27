Mitmed Eesti kindlustusfirmad on lisanud reisikindlustuse tingimustesse välistuse, mille kohaselt ei kata streikide, looduskatastroofide ja maksejõuetuse kaitse Air Balticu maksejõuetusest või pankrotist põhjustatud tõrkeid.

Läti lennufirma Air Baltic on juba pikemat aega maadelnud rahaliste raskustega ning kui Läti seim poleks neljapäeval kiitnud heaks ettevõttele 175 miljoni euro suuruse garantii andmist, saanuks neil raha otsa.

Eesti kindlustuspakkujate kodulehtedelt on näha, et Läti riikliku lennufirma saatuses pole neilgi kindlust, sest hiljuti on nii mõnigi neist lisanud kindlustustingimustesse uue välistuse.

"Oluline teave! Alates 24.11.2026 sõlmitavatel reisikindlustuse lepingutel ei hõlma reisitõrke lisakaitse "Streik, maksevõimetus" lennuettevõtte Air Baltic Corporation AS-i maksevõimetuse riski," teatab Salva kindlustus.

"Streikide, looduskatastroofide ja maksejõuetuse kaitse ei kohaldu lennufirma Air Baltic Corporation, AS-i maksejõuetuse (sh pankroti) puhul," sedastab LHV Kindlustus.

LHV Kindlustuse tooteosakonna juht Alver Kivirüüt põhjendas ERR-ile, et reisikindlustus on mõeldud eelkõige ootamatutest ja ettenägematutest sündmustest põhjustatud kahjude hüvitamiseks, olgu selleks haigestumine enne reisi, pagasi kadumine või lennu tühistamine.

"Air Balticu puhul on tegemist avalikult teadaolevate majandusraskuste ja sellest tuleneva kõrgendatud maksejõuetuse riskiga, mistõttu me praegu uutele reisikindlustuslepingutele selle lennufirma maksejõuetuse kaitset ei paku," tõdes Kivirüüt.

Swedbanki ja If Kindlustuse jaoks ei ole Air Balticu habras olukord midagi muutnud, sest nende tingimustes ei sisaldunud sellised olukorrad juba varem.

"Reisiteenuse osutaja maksejõuetus või pankrot on olnud ka seni meie reisikindlustuse tingimustes välistatud risk, sõltumata konkreetsest lennufirmast," selgitas Ifi reisikindlustuse tootejuht Jonatan Jõks.

Ka ei ole If Kindlustus tema sõnul täheldanud, et klientide huvi lennufirmade võimaliku maksejõuetusega seotud kindlustuskaitse vastu oleks viimasel ajal suurenenud.

Swedbanki riskikindlustuse allosakonna juht Eivo Kisand ütles, et reisi- või lennufirmade hüpoteetilisi olukordi ei saa nad kommenteerida, kuid tema sõnul ei ole reisikindlustus koguriskikindlustus - hüvitatakse ainult need juhtumid, mis on kindlustustingimustes kirjas ja arvestada tuleb välistustega.

"Näiteks ei kuulu reisikindlustuse kaitse alla reisi tühistamine või reisikava muutus, mis on tekkinud teenuseosutaja maksejõuetuse tõttu või olukorras, kus reisikorraldaja, reisibüroo või teenuseosutaja ei täida oma lepingulisi kohustusi," lausus Kisand. "Seega ei hüvita kindlustusandja lennupileteid ega teisi reisiga seotud kulusid lennuettevõtte pankroti või maksejõuetuse korral."

Reisitõrkekindlustus alati vedaja maksejõuetust ei hõlmagi

Iizi reisikindlustuse tootejuhi Pille Pleesi sõnul on turul siiski jätkuvalt lahendusi, kus reisikindlustuse saab sõlmida ka Air Balticu pankroti puhuks. Air Balticu saneerimise tõttu tuli aga küsimus, kas reisitõrge hõlmab ka vedaja maksejõuetust, teravamalt fookusesse.

"Tavapärane reisitõrkekaitse seda riski automaatselt ei sisaldada ning ka laiema kaitse puhul võivad konkreetse lennufirma suhtes kehtida eritingimused või välistused," sõnas Plees.

Tema sõnul on kriiside mõju klientide kindlustusvalikutele ilmne, sest näiteks pärast Lähis-Ida kriisi kasvas laiema reisitõrkekaitse valijate osakaal Iizi klientide seas 18 protsendilt 30 protsendini.

"Kui terav uudisfoon taandub, valib suurem osa reisijatest siiski taas kitsama kaitse, sest see on soodsam," lisas Plees.

LHV kindlustuse tootejuhi sõnul on neljapäevased uudised Air Balticule antava riigigarantii kohta küll lootustandvad, kuid lennufirma finantsolukorra stabiliseerimise protsess on alles pooleli.

"Jälgime olukorra arengut ning hindame vastavalt sellele ka võimalust kindlustuskaitse pakkumine taastada," ütles Kivirüüt.

Varem sõlmitud kindlustuslepingute kaitse jääb tema kinnitusel kehtima vastavalt nende sõlmimisel kokku lepitud tingimustele ning uus, Air Balticu raskusi puudutav tingimus kehtib alates 26. novembrist sõlmitud poliisidele.

Varem sõlmitud lepinguid uus säte ei puuduta

Kindlustusfirmad rõhutavad, et lepingutingimused tuleb alati täpselt üle vaadata, sest kindlustusandjatel on erinevaid lahendusi.

"Osa reisikindlustustest ei paku lennuvedaja maksejõuetuse kaitset üldse, teistes on see valitav reisitõrke lisakaitsena ega sisaldu tavapärases reisitõrke kaitses," selgitas Plees.

Varem sõlmitud poliiside tingimusi ei puuduta uus lepingusäte ühegi kindlustuspakkuja puhul ehk praegu Air Balticu suhtes kehtestatud lisapiirangud ei muuda automaatselt juba varem sõlmitud poliisi kaitset.

Küll aga näitab varasemate kriiside kogemus, et suuremad ja ootamatud kahjusündmused võivad panna kindlustusfirmasid üle vaatama oma riskihinnangut, tingimusi ja hinnastamist.

"Milline on Air Balticu olukorra laiem mõju, sõltub sellest, kuidas sündmused edasi arenevad ja millised kahjud reaalselt tekivad," lisas Plees.

Air Baltic on juba pikemat aega otsinud võimalusi oma finantsseisundit stabiliseerimida. Ettevõte on muutnud äriplaani, otsinud investoreid ja püüdnud leida uut rahastust.

Seimi neljapäevase otsusega Läti riigilt saadud tagatis võimaldab Air Balticul saada kätte laenu teise osa ja jätkata USA kohtus algatatud restruktureerimist.