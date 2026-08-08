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Rumeeniast tulnud droon plahvatas Bulgaarias gaasitoru lähedal

Välismaa
Bulgaaria lipp. Pilt on illustratiivne.
Bulgaaria lipp. Pilt on illustratiivne. Autor/allikas: SCANPIX/Alamy
Välismaa

Naaberriigist Rumeeniast Bulgaariasse laupäeval sisenenud droon plahvatas kahe riigi vahelise piiri ja Türgit Ukrainaga ühendava Trans-Balkani gaasijuhtme lähedal, teatas Bulgaaria peaminister Rumen Radev.

"Droon plahvatas riigi kirdeosas Musta mere ääres asuva Rumeenia piiripunkti Kardami vahetus läheduses, 1000 meetri kaugusel Trans-Balkani gaasijuhtme kompressorjaamast," ütles ta valitsuse sotsiaalmeedias avaldatud videos, lisades, et Inimohvreid ei olnud.

Radev ei täpsustanud, kust droon pärines. Samuti pole tema sõnul võimudel veel teada, mis tüüpi drooniga tegu oli.

"Rumeenia piiripolitsei salvestas drooni hääle ning seejärel märkas Bulgaaria piirivalvepatrull valju plahvatust, millega kaasnes must suits," lisas Radev, kes rääkis pärast valitsuskabineti julgeolekunõukogu erakorralist koosolekut.

Kuid tema sõnul oli drooni kantud lõhkeaine kogus märkimisväärne.

"Üks on kindel: droon kandis märkimisväärset kogust lõhkeainet, arvestades, et seda oli kuulda kaugele ja see tekitas niivõrd musta suitsu," ütles ta.

Radev ütles, et droon kukkus seejärel päevalillepõllule.

"Ma loodan, et selgitame peagi välja, mis tüüpi see on," ütles Radev ja lisas, et tegemist ei olnud hobidrooni, vaid suurema drooniga.

Ta märkis, et kumbki naaberriik ei olnud drooni avastanud.

"Nagu te teate on nende droonide tuvastamine ja neutraliseerimine suur väljakutse."

Droonidega seotud vahejuhtumid on viimastel kuudel muutunud üha sagedasemaks Ida-Euroopa riikides, mis on NATO liikmed ja toetavad Ukrainat konfliktis Venemaaga.

Rumeenia, mis on alates Venemaa täiemahulise sissetungi algusest Ukrainasse 2022. aastal seisnud silmitsi sagedaste droonirikkumistega, sealhulgas mõnede allakukkumistega oma territooriumil, andis juuli lõpus korralduse Vene saatkonna töötaja väljasaatmiseks.

Bulgaarias plahvatanud droon on Ukraina armees laialdaselt kasutusel

Bulgaaria kaitseministeeriumi teatel oli laupäeval strateegilise gaasitoru lähedal alla kukkunud lõhkelaenguga droon tüüpi, mis on Ukraina sõjaväes laialdaselt kasutusel.

"Praegu ei viita miski tahtlikule intsidendile," seisis ministeeriumi avalduses, mis tehti pärast Rumeenia piiri lähedalt leitud drooni rusude esialgset analüüsi.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: AFP-BNS

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