Merz: EL peab Ukraina rahastamist suurendama

Saksamaa kantsler Friedrich Merz ütles neljapäeval, et Euroopa Liit peab leidma Ukraina rahastamiseks rohkem raha, kuna Kiiev hoiatab, et tuleval aastal ähvardab riiki suur eelarvepuudujääk.

"Me peame tegema kõik endast oleneva, et aidata Ukrainal talv üle elada ja toetada neid ka järgmisel aastal," ütles Merz Brüsselis alanud kahepäevase EL-i liidrite tippkohtumise alguses, kus arutatakse pingelisi eelarveläbirääkimisi.

"Me peame vahendeid taas suurendama, et Ukrainat püsivalt toetada," märkis Merz.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski suundus Brüsselisse, et osaleda reedel toimuval kohtumisel ja koguda toetust keset värskeid pingeid USA riigipea Donald Trumpiga.

Sõjast räsitud riiki ootab ees raske talv, kuna Moskva on rünnakuid hoogustanud ning suhted Washingtoniga on hapuks läinud pärast seda, kui Trump sõlmis Venemaaga diislikütuse tarnimise lepingu.

EL-i liidrid on avaldanud Zelenskile kindlat toetust.

"Me seisame õlg õla kõrval ukrainlastega ja nad peavad tegema kõik vajaliku Ukraina rahva kaitsmiseks," ütles Hollandi peaminister Rob Jetten.

Teised toetasid Ukraina õigust rünnata Venemaa naftatöötlemistehaseid, vaatamata Ühendriikide survele lõpetada Moskva naftatootmise ründamine.

"Mida kiiremini kõik Venemaa naftatöötlemistehased ja võimekus energiat müüa puruks pommitatakse, seda parem," märkis Läti peaminister Andris Kulbergs.

EL-i liidrid alustavad arutelusid selle üle, kuidas hoida Ukrainat järgmisel aastal vee peal, seistes silmitsi kasvava tõdemusega, et rahalised vahendid on lõppemas.

EL on Kiievile eraldanud 90 miljardi euro suuruse laenu, mis pidi katma rahastuse kuni 2027. aasta lõpuni.

Ukraina võimud on aga hoiatanud, et nad vajavad kümneid miljardeid lisaks, kuna Venemaa rünnakud on riigi majandust laastanud.

Euroopa Komisjon on teatanud, et teeb Kiieviga koostööd, et selgitada välja järgmisel aastal vajaminev lõplik summa.

Kõnelused uue rahastuse üle on taas õhku tõstatanud üleskutsed, et Euroopa Liit kasutaks Ukraina toetamiseks umbes 200 miljardi euro väärtuses külmutatud Venemaa keskpanga varasid.

Selles küsimuses aga edasiminekut ei paista, kuna Belgia, kus enamik neist vahenditest asub, on endiselt vastu.

Merz lükkas tagasi igasuguse Ühendriikide katse panna Euroopat loovutama osa sellest rahast osana Washingtoni rahuläbirääkimistest Moskvaga.

"Need on Euroopas külmutatud varad ja need peaksid jääma Euroopasse külmutatuks. See on meie asi ja meie otsustame selle üle," ütles Merz.