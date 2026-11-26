Läbirääkimised Euroopa Liidu järgmise pikaajalise eelarve üle on jõudmas intensiivsesse faasi. Liikmesriigid, kes ei ole valmis Ukrainat toetama, ei pea ka saama EL-ilt rahalist toetust, kirjutavad Urmas Paet ja Karin Karlsbro.

Ukraina on jõudmas järjekordsesse karmi sõjatalve ning rahulootust pole jätkuvalt paistmas. Euroopa Liidu ühtsus ja vastupidavus on olnud Ukraina üheks tugevamaks relvaks Venemaa agressiooni vastu. Siiski ähvardab Ukrainat järgmisel aastal ilma täiendava rahalise toetuseta majanduslik kokkuvarisemine ning mitmed EL-i liikmesriigid on märku andnud, et nad ei ole valmis panustama.

Nimelt, neli liikmesriiki – Bulgaaria, Tšehhi, Slovakkia ja Ungari – on juba teatanud, et kuigi nad ei pane vetot järgmisele Ukraina toetuslaenule, ei kavatse nad sellesse siiski rahaliselt panustada. Sama seisukohta väljendasid kolm viimati nimetatud riiki ka enne eelmise aasta otsust Ukrainat toetada.

Euroopa ees seisev Venemaast lähtuv oht on meie suurim ühine väljakutse. Venemaa agressioon on suunatud kogu EL-i vastu ja kaitse selle eest ei ole ainult mõnede riikide kohustus.

Ukraina toetamine ei saa olla valikuline, EL-i eesmärk ongi võimaldada meil ühiselt toime tulla väljakutsetega, millega silmitsi seisame. Seetõttu koondame EL-i eelarve kaudu oma ressursid selliste probleemide lahendamiseks nagu kliimakriis, piiriülene kuritegevus ja kahjuks viimastel aastatel ka sõda Euroopas.

Eelmise aasta otsus lubada osal riikidel loobuda Ukraina toetamisest lõi pretsedendi, mis oli suur viga. Kõigile liikmesriikidele peab olema selge, et Ukraina toetamine on lõppkokkuvõttes Euroopa julgeolek, see on jagatud vastutus, mida me kõik peame kandma. Kui riigid soovivad saada kasu EL-i ühisest eelarvest, ühtsest turust ja julgeolekust, mida Ukraina toetamine aitab tagada, peavad nad ka kulude katmisse panustama.

Enne eelmist kokkulepet hakkas Euroopa Liit liikmesriikidelt nõudma, et nad täidaksid EL-iga liitumisel võetud kohustusi, nimelt järgiksid õigusriigi põhimõtteid. See lähenemine toimis, Viktor Orbáni Ungarile mõeldud miljardid eurod EL-i rahastusest külmutati, kuna riik keeldus järgimast reegleid, mille täitmise ta oli ise varem heaks kiitnud.

Nüüd on EL-il aeg rakendada sama põhimõtet nende riikide suhtes, kes ei pea Ukraina toetamist oma riiklikes huvides olevaks või väidavad, et ei saa seda endale lubada. Kui nad panust ei anna, ei saa ka eeldada, et saavad osa kõigist hüvedest ja toest, mis EL-i liikmesusega kaasnevad.

Oleksime eelistanud, et Ukraina järgmist toetuspaketti rahastatakse Venemaa külmutatud varade arvelt. On tõsiasi, et kui soovime, et Ukraina riik jääks täielikult vabaks, siis peame rahalise toetuse jätkamiseks Venemaa külmutatud varad kasutusele võtma.

Näiteks Saksamaa kantsler Friedrich Merz on juba selgelt väljendanud, et EL-i järgmise pikaajalises eelarves ei saa kokkulepet saavutada, kui kõik liikmesriigid ei võta vastutust Ukraina toetamise eest. Sarnaselt mõtlevad poliitikud, kes Ukrainat toetavad, peaksid selles põhimõttes ühinema.

EL peab tõmbama selge piiri: kui soovitakse olla Euroopa koostöö täieõiguslik osa, siis tuleb olla valmis ka täielikult kaitsma Euroopa ja Ukraina vabadust. Peab kasutama EL-i järgmise pikaajalise eelarve üle peetavaid läbirääkimisi, et luua selgem seos jagatud vastutuse ja rahaliste hüvede vahel.