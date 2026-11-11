Merz läks Ficoga EL-i eelarve ja Ukraina toetamise pärast tülli

Saksamaa kantsler Friedrich Merz hoiatas, et Berliin on valmis blokeerima EL-i eelarveläbirääkimised, kui liikmesriigid ei jõua Ukraina pikaajalise toetamise kavas ühehäälsele kokkuleppele. Slovakkia peaminister Robert Fico nimetas Merzi hoiatust väljapressimiseks.

Merzi sõnul on Ukraina toetamine kogu Euroopa ühine vastutus.

"Seetõttu kuulub küsimus sellest, kuidas me vajaduse korral järgmistel aastatel Ukrainat rahastame, loomulikult nende eelarveläbirääkimiste raamistikku," ütles teisipäeval Merz.

Merz saatis juba möödunud reedel Euroopa Ülemkogu eesistujale António Costale kirja, milles seadis Saksamaa toetuse EL-i 2028.–2034. aasta pikaajalisele eelarvele sõltuvusse sellest, kas kõik liikmesriigid toetavad Ukrainale antavat uut rahalist abi ja laene.

Merzi nõudmine on tekitanud mitmes Euroopa riigis teravat vastuseisu. Slovakkia peaminister Robert Fico nimetas Merzi lähenemist väljapressimiseks, samal ajal kui Ungari peaminister Péter Magyar leiab, et seitsmeks aastaks kavandatud EL-i eelarvet ei tohiks siduda teiste poliitiliste küsimustega.

Merz rõhutas, et ei soovi korrata möödunud aastal toimunut, mil Ukrainale mõeldud 90 miljardi euro suuruses laenus lepiti kokku üksnes tänu enamiku EL-i riikide antud finantsgarantiidele ja kohustustele, samal ajal kui kolm riiki (Tšehhi, Ungari ja Slovakkia) said õiguse kokkuleppest kõrvale jääda.

"Minu hinnangul ei ole seda teed pidi jätkamine hea lahendus. Peame Ukraina-suunalise poliitika täielikult EL-i eelarvesse integreerima," märkis Merz.