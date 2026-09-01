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Kallas: Venemaa hübriidrünnakud ei heiduta EL-i Ukrainat toetamast

Välismaa
Kaja Kallas
Kaja Kallas Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Välismaa

Euroopa Liidu välispoliitikajuht Kaja Kallas kinnitas teisipäeval, et Venemaal ei õnnestu hirmutada EL-i Ukrainat toetamast loobuma.

"Venemaa ründab Euroopat üha kineetilisemate hübriidrünnakute lainega," ütles Kallas ajakirjanikele pärast Euroopa Liidu kaitseministrite kohtumist Iirimaal.

"Venemaa tahab meid Ukraina toetamisest eemale peletada. See ei õnnestu neil," lisas Kallas.

Kuna Moskva väed on rindel toppama jäänud, on Kremlit suve jooksul süüdistatud sabotaažikampaania hoogustamises Ukraina Euroopa toetajate vastu.

Kuigi EL kinnitab, et seisab kindlalt Ukraina selja taga, on blokil raskusi Kiievile hädasti vajalike USA-s toodetud õhutõrjerakettide hankimisega.

Kallas ütles, et tal ei õnnestunud saada uusi lubadusi püüdurrakettide osas riikidelt nagu Kreeka ja Hispaania, kellel arvatakse olevat neid varuks.

"Kahjuks täna konkreetset edu ei saavutatud," ütles Kallas pärast seda, kui aruteluga liitus Ukraina uus kaitseminister Jevheni Hmara.

Teisipäevastele kõnelustele järgneb kolmapäeval EL-i välisministrite kohtumine, millega on liitumas ka Ukraina, Suurbritannia ja Kanada tippdiplomaadid.

Samal ajal on taas päevakorda kerkinud arutelu ka selle üle, kas blokk peaks Ukraina rahastamiseks kasutama umbes 200 miljardi euro väärtuses külmutatud Venemaa keskpanga varasid.

Ettepanek vahendite kasutamiseks kukkus eelmisel aastal läbi Belgia vastuseisu tõttu, kuna seal hoitakse suuremat osa varadest.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: BNS/AFP

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