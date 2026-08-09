Kalev Stoicescu lahkub erakonnast Eesti 200

"Teatasin täna Kristina Kallasele ja Eesti 200 fraktsioonile riigikogus, et ma lahkun erakonnast Eesti 200. Tehtud," kirjutas Stoicescu oma sotsiaalmeedias.

Stoicescu sõnul küpses otsus pikka aega ning kaalus, kas üldse soovib jätkata poliitikas.

"Astusin erakonna juhatusest välja juba veebruaris 2024. Ma ei kandideerinud kohalikel valimistel, oktoobris 2025. Mõtlesin kaua, kas üldse jätkata poliitikas. Lähedased inimesed ja valijad on mulle üksmeelselt soovitanud jätkata ja kandideerida järgmistel riigikogu valimistel. Usaldan ennast ja lähedasi inimesi," ütles poliitik.

Stoicescu sõnas ka, et talle on juba tehtud pakkumisi liituda mõne teise erakonnaga, kuid veel pole otsust langetanud.

"Soovin jätkuvalt panustada Eesti tulevikku, eeskätt kaitse-, julgeoleku- ja välispoliitika valdkonnas," kinnitas Stoicescu.

Kalev Stoicescu kandideeris 2019. aasta riigikogu valimistel Eesti 200 ridades ja sai 395 häält. Ta kandideeris ka 2023. aasta valimistel riigikokku, kogus valimisringkonnas nr 5 (Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa) 3663 häält ning osutus valituks. 2024. aasta Euroopa Parlamendi valimistel kogus ta 1678 häält ning ei osutunud valituks.