Taani peaminister: EL peab tagama Ukrainale piisava rahastuse 2027. aastaks

Taani peaminister Mette Frederiksen ütles, et Ukrainal on raha juba otsa saamas ning kutsus Euroopa Liitu üles tagama Kiievile piisava rahastuse 2027. aastaks.

"Ukrainal on raha juba otsa saamas. See on teatud mõttes juba juhtunud," ütles Frederiksen.

Frederiksen kutsus Euroopa Liitu üles tagama Ukrainale piisava rahastuse 2027. aastaks ning lükkas tagasi ettepanekud suhete tihendamiseks Moskvaga.

Tema sõnul jätkab Venemaa Euroopa territooriumide hõivamise püüdlusi ja peab Euroopa vastu sõda nii otseselt Ukrainas kui ka mujal hübriidrünnakute kaudu. Frederiksen lisas, et kui Venemaa sooviks rahu, võiks ta lihtsalt sõja lõpetada.

Samuti eitas Taani peaminister meedias levinud väiteid, nagu oleksid mõned Euroopa liidrid palunud Ukraina presidendil Volodõmõr Zelenskil vähendada USA presidendi Donald Trumpi kritiseerimist. "Ma ei ole kuulnud ühtegi Euroopa liidrit seda ütlemas," ütles Frederiksen.

Frederiksen kommenteeris ka Trumpi väidet, et Putiniga on lihtsam läbirääkimisi pidada kui Zelenskiga.

"Ma ei nõustu eile õhtul öelduga. Ma ei usu, et Putin on usaldusväärne, ega arva, et peaksime Venemaaga koostööd tegema. Seega on meie vaated selles küsimuses märkimisväärselt erinevad. On ülioluline, et kõik NATO liikmesriigid mõistaksid: kui Euroopat rünnatakse, satub ohtu Euroopa julgeolek ja ja selle kaudu kogu alliansi julgeolek. Seetõttu peame jätkama enda kaitsmist ning ühtlasi jätkuvalt arendama oma sõjalist võimekust," ütles Frederiksen.

Ka Läti peaminister Andris Kulbergs rõhutas, et Euroopa peab jätkama Ukraina toetamist, kui soovib säilitada oma tavapärase elukorralduse.

"See on äärmiselt oluline hetk, sest kui me soovime Euroopas mugavust, tahame hommikul süüa croissanti ja juua kohvi, ilma et peaksime ohtudele mõtlema, siis peame Ukrainat toetama," tõdes Kulbergs.