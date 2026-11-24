Euroopa Parlamendi sotsiaaldemokraatide fraktsioon (S&D) korraldab sisearutelu Taani peaministri Mette Frederikseni rändepoliitika üle, kuna mitme liikmesriigi saadikud on kritiseerinud tema hiljutisi väljaütlemisi ja toetust rangematele rändemeetmetele.

Viimase vaidluse põhjustas Frederikseni 17. novembril tehtud märkused. "Ma ei toeta rahvastiku suurt asendamist. Me oleme Taani ühiskond ja moodustame etniliselt taanlaste põliskogukonna. Loomulikult areneb see, kui siia saabuvad uued inimesed. Kuid samuti on oluline, et Taanis säiliks ka tulevikus tugev enamuskultuur," ütles Frederiksen Taani väljaande B.T. taskuhäälingusaates.

Kriitikute hinnangul meenutas sotsiaaldemokraadist Frederikseni jutt paremäärmuslaste vandenõuteooriat, mille kohaselt püütakse valge elanikkond mittevalgete sisserändajatega välja vahetada.

Teema tõsteti esmaspäeval Strasbourgis toimunud S&D fraktsiooni koosolekul. Portugali ja Saksamaa saadikud kritiseerisid Frederikseni seisukohti ning nendega ühinesid ka teised fraktsiooni liikmed.

Fraktsiooni hispaanlasest juht Iratxe García tegi ettepaneku korraldada ametlik arutelu tulevasel koosolekul, ütlesid neli asjaga kursis olevat inimest.

Frederikseni ranget rändepoliitikat on varemgi kritiseeritud. Koos Itaalia parempoolse peaministri Giorgia Meloniga on ta kutsunud üles piirama kontrollimatut sisserännet.

Veebiväljaanne Politico kirjutab, et arutelu toob taas tähelepanu keskmesse erimeelsused vasaktsentristlikus fraktsioonis. Täpsemalt küsimuse, mil määral võivad sotsialistid toetada rangemat rändepoliitikat.

Pärast Ceuta rändekriisi allkirjastas Frederiksen koos teiste riigijuhtidega kirja, milles kutsuti Euroopa Ülemkogu eesistujat António Costat üles astuma samme EL-i välispiiride kaitseks. Toona ütles García Hispaania meediale, et Frederikseni seisukohad ei esinda Euroopa sotsialistide poliitilise ühenduse vaateid.

Lisaks toetab Frederikseni juhitav Taani plaani rajada Rwandasse niinimetatud tagasisaatmiskeskus, kuhu oleks võimalik saata väljasaatmisele kuuluvaid migrante.

S&D Taani delegatsiooni juht Christel Schaldemose ütles, et tervitab võimalust arutada rändepoliitikat fraktsioonikaaslastega. Üks fraktsiooni töötaja märkis, et teema tekitab rühmas pingeid ja García sekkus, et olukord ei eskaleeruks. García esindaja keeldus fraktsioonisiseseid arutelusid kommenteerimast.