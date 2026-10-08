Taani väitel ründab Venemaa sealseid Ukrainat varustavaid kaitsetööstusi

Venemaa on alustanud Ukraina jaoks varustust tootvate Taani ettevõtete vastaseid sabotaažirünnakuid, kuna on jõudnud järeldusele, et laiemad destabiliseerimiskatsed ei ole suutnud piirata lääne sõjalist toetust Ukrainale, ütles kolmapäeval Taani luureametnik.

Selline muutus peegeldab Moskva hübriidsõja kampaania olulist eskaleerumist, ütles Taani riikliku julgeoleku- ja luureteenistuse (PET) ametnik Kopenhaagenis toimunud sisejulgeolekukonverentsil.

"See, mida me nägime kevadel, oli palju planeerimist, kuid väga vähe viidi ellu; suve alguses nägime, et nad hakkasid palju rohkem asju ellu viima," ütles ametnik.

Taani luureametniku sõnul jõudis Venemaa järeldusele, et senine laiaulatuslik sihtmärkide valik ei avaldanud mõju, mis oleks heidutanud NATO-t loobuma Ukraina toetamisest. Kuigi Moskva säilitab operatsioonide üle poliitilise kontrolli, kasvab Venemaa julgus operatiivtegevuseks ning nüüd üritatakse tabada sihtmärke, millel on rindele otsene mõju. "See tähendab relvatootmist," märkis ta.

Moskva on korduvalt eitanud oma seotust sabotaaži- või hübriidsõjaoperatsioonidega. Venemaa saatkond Kopenhaagenis lükkas kolmapäeval väited tagasi, süüdistades Taani võime Venemaa vastu alusetute süüdistuste esitamises.

Taani luureametnik viitas Venemaa kaitseministeeriumi nimekirjale väidetavatest Euroopa drooni- ja droonikomponentide tootjatest, mille kohta Moskva ütles aprillis, et need võivad olla potentsiaalsed sõjalised sihtmärgid. Ametnik ei täpsustanud seda väidet lähemalt.

Taani ametiisikute sõnul kasutab Venemaa selliste rünnakute korraldamiseks üha enam väljaõppeta käsilasi – sealhulgas kodutuid ja narkosõltlasi –, keda värvatakse Telegrami ja teiste sotsiaalmeediaplatvormide kaudu. Värbamine algab tavaliselt madala lävendiga ülesannetest, näiteks teabe kogumisest või pildistamisest, ning liigub seejärel tegelike sabotaažioperatsioonideni, on PET kirjeldanud.

"See võib olla ükskõik kes, kes otsib lihtsalt kiiret raha," ütles ametnik. "Kui esimene inimene ei ole edukas, saadetakse probleemile järgmine, kuni see õnnestub."

Taani sõjaväeluure teatas septembris, et Venemaa tõenäoliselt suurendab lähikuudel lääneriikide vastu suunatud hübriidrünnakuid, pärast seda, kui Saksamaa süüdistas Venemaad augustis Leipzig/Halle lennujaamas toimunud droonirünnaku katses.

2025. aasta septembris, enne kui Taani võõrustas EL-i tippkohtumist, häirisid droonid lennuliiklust kuues Taani lennujaamas, sealhulgas Kopenhaageni lennujaamas, mis on Põhjamaade piirkonna kõige liiklusrohkem. Peaminister Mette Frederiksen nimetas siis juhtunut hübriidrünnakuks Taani vastu.

Frederiksen hoiatas taanlasi Vene infokampaaniate eest

Taani peaminister Mette Frederiksen pöördus teisipäeval parlamendi avaistungil peetud kõnes otse avalikkuse poole, hoiatades neid valeväidete eest, mida tema hinnangul võib Venemaalt oodata.

"Igaüks Taanis peab valmistuma erinevat tüüpi hübriidrünnakuteks ja muudeks kriisideks, mis võivad meie ühiskonda mõjutada," rääkis ta oma kõnes.

"Kui ammutad oma teadmisi ainult sotsiaalmeediast, oled haavatav valeinformatsiooni suhtes. Sõjas on tõde esimene ohver. Seega julgustaksin kõiki allikate suhtes kriitiline olema," rääkis ta.

Frederikseni sõnul väidab Venemaa, et ukrainlased on korrumpeerunud ja Taani peaks lõpetama nende toetamise, et Taani võime ja valitsust ei saa usaldada ning et Taani eskaleerib konflikti, tugevdades oma sõjalist võimekust ja rajades Taani Ukrainale kaitsetööstuslikku tootmist.

"Ükski neist väidetest ei vasta tõele," rõhutas Taani peaminister, kutsudes taanlasi üles mitte laskma end Venemaa narratiividest eksitada.

"Kui me lõpetame Ukraina toetamise, siis on esimene doominokivi langenud. Ja siis oleme ise sillutanud teed Venemaa edasiliikumiseks järgmisse Euroopa riiki. Kui me teeme neile Ukrainas sõja pidamise lihtsamaks, on neil vastavalt lihtsam sõda pidada ka mujal," tõdes Frederiksen.

"Kui me aitame Ukrainat, aitame iseennast. Nii kaitseme iseennast," võttis Taani peaminister teema kokku.