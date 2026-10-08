X!

Taani väitel ründab Venemaa sealseid Ukrainat varustavaid kaitsetööstusi

Välismaa
Taani peaminister Mette Frederiksen parlamendis kõnet pidamas.
Taani peaminister Mette Frederiksen parlamendis kõnet pidamas. Autor/allikas: SCANPIF / AFP / EMIL HELMS
Välismaa

Venemaa on alustanud Ukraina jaoks varustust tootvate Taani ettevõtete vastaseid sabotaažirünnakuid, kuna on jõudnud järeldusele, et laiemad destabiliseerimiskatsed ei ole suutnud piirata lääne sõjalist toetust Ukrainale, ütles kolmapäeval Taani luureametnik.

Selline muutus peegeldab Moskva hübriidsõja kampaania olulist eskaleerumist, ütles Taani riikliku julgeoleku- ja luureteenistuse (PET) ametnik Kopenhaagenis toimunud sisejulgeolekukonverentsil.

"See, mida me nägime kevadel, oli palju planeerimist, kuid väga vähe viidi ellu; suve alguses nägime, et nad hakkasid palju rohkem asju ellu viima," ütles ametnik.

Taani luureametniku sõnul jõudis Venemaa järeldusele, et senine laiaulatuslik sihtmärkide valik ei avaldanud mõju, mis oleks heidutanud NATO-t loobuma Ukraina toetamisest. Kuigi Moskva säilitab operatsioonide üle poliitilise kontrolli, kasvab Venemaa julgus operatiivtegevuseks ning nüüd üritatakse tabada sihtmärke, millel on rindele otsene mõju. "See tähendab relvatootmist," märkis ta.

Moskva on korduvalt eitanud oma seotust sabotaaži- või hübriidsõjaoperatsioonidega. Venemaa saatkond Kopenhaagenis lükkas kolmapäeval väited tagasi, süüdistades Taani võime Venemaa vastu alusetute süüdistuste esitamises.

Taani luureametnik viitas Venemaa kaitseministeeriumi nimekirjale väidetavatest Euroopa drooni- ja droonikomponentide tootjatest, mille kohta Moskva ütles aprillis, et need võivad olla potentsiaalsed sõjalised sihtmärgid. Ametnik ei täpsustanud seda väidet lähemalt.

Taani ametiisikute sõnul kasutab Venemaa selliste rünnakute korraldamiseks üha enam väljaõppeta käsilasi – sealhulgas kodutuid ja narkosõltlasi –, keda värvatakse Telegrami ja teiste sotsiaalmeediaplatvormide kaudu. Värbamine algab tavaliselt madala lävendiga ülesannetest, näiteks teabe kogumisest või pildistamisest, ning liigub seejärel tegelike sabotaažioperatsioonideni, on PET kirjeldanud.

"See võib olla ükskõik kes, kes otsib lihtsalt kiiret raha," ütles ametnik. "Kui esimene inimene ei ole edukas, saadetakse probleemile järgmine, kuni see õnnestub."

Taani sõjaväeluure teatas septembris, et Venemaa tõenäoliselt suurendab lähikuudel lääneriikide vastu suunatud hübriidrünnakuid, pärast seda, kui Saksamaa süüdistas Venemaad augustis Leipzig/Halle lennujaamas toimunud droonirünnaku katses.

2025. aasta septembris, enne kui Taani võõrustas EL-i tippkohtumist, häirisid droonid lennuliiklust kuues Taani lennujaamas, sealhulgas Kopenhaageni lennujaamas, mis on Põhjamaade piirkonna kõige liiklusrohkem. Peaminister Mette Frederiksen nimetas siis juhtunut hübriidrünnakuks Taani vastu.

Frederiksen hoiatas taanlasi Vene infokampaaniate eest

Taani peaminister Mette Frederiksen pöördus teisipäeval parlamendi avaistungil peetud kõnes otse avalikkuse poole, hoiatades neid valeväidete eest, mida tema hinnangul võib Venemaalt oodata.

"Igaüks Taanis peab valmistuma erinevat tüüpi hübriidrünnakuteks ja muudeks kriisideks, mis võivad meie ühiskonda mõjutada," rääkis ta oma kõnes.

"Kui ammutad oma teadmisi ainult sotsiaalmeediast, oled haavatav valeinformatsiooni suhtes. Sõjas on tõde esimene ohver. Seega julgustaksin kõiki allikate suhtes kriitiline olema," rääkis ta.

Frederikseni sõnul väidab Venemaa, et ukrainlased on korrumpeerunud ja Taani peaks lõpetama nende toetamise, et Taani võime ja valitsust ei saa usaldada ning et Taani eskaleerib konflikti, tugevdades oma sõjalist võimekust ja rajades Taani Ukrainale kaitsetööstuslikku tootmist.

"Ükski neist väidetest ei vasta tõele," rõhutas Taani peaminister, kutsudes taanlasi üles mitte laskma end Venemaa narratiividest eksitada.

"Kui me lõpetame Ukraina toetamise, siis on esimene doominokivi langenud. Ja siis oleme ise sillutanud teed Venemaa edasiliikumiseks järgmisse Euroopa riiki. Kui me teeme neile Ukrainas sõja pidamise lihtsamaks, on neil vastavalt lihtsam sõda pidada ka mujal," tõdes Frederiksen.

"Kui me aitame Ukrainat, aitame iseennast. Nii kaitseme iseennast," võttis Taani peaminister teema kokku.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: Reuters

Samal teemal

uus telemäng

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

10:25

Matemaatikaärevus paneb noori õppeainet vältima

10:25

Gümnaasiumid käivitavad järk-järgult drooniõpet

10:01

Karuks: raadiosport oli, on ja jääb!

09:46

Rapla võimuliidus puhkes tüli vallavanema ja abivallavanema vahel

09:41

Ketodieet suurendab hiirtel peensoolekasvaja riski

09:37

EL jättis uuest sanktsioonipaketist Eesti palvel välja Silmetit varustava Vene firma Uuendatud

09:28

Taani väitel ründab Venemaa sealseid Ukrainat varustavaid kaitsetööstusi

09:25

Raadiouudised (08.10.2026 09:00:00)

09:23

Dmitri Teperik: Ida-Virumaa peaks olema eestimeelne, euroopalik ja edukas

09:18

Sander: Valgre ei olnud ainult roosamanna, tema loos on palju süngeid teemasid

ringhääling 100

uus saatesari

otse uudistemajast

tule tööle!

taustajutud

Loetumad uudised

07.10

Valgevene korraldas Läti piiril ränderünde koos relvastatud saatjatega

07.10

Tallinna ringkonnakohus mõistis Eskola vägistamise eest reaalselt vangi

07.10

WHO uurib teateid teisest kopsupõletiku juhtumist Siberis Irkutskis

07.10

Rubio: lääne tsivilisatsioon on pöördepunktis

07.10

Saksa spionaažiskandaal tekitab lääne luurekogukonnas tõsist muret

07.10

Herem: raha saavate kaitseettevõtete avalikustamine muudaks nad sihtmärgiks

07.10

Sõja 1687. päev: Ukraina hävitas Sotši lähistel Vene varilaevastiku tankeri Uuendatud

07.10

Riik soovib, et võimalikult palju 14-aastaseid õpiks õhkrelvast laskma

05:57

Venemaa tappis õhurünnakutes Ukrainale 28 tsiviilelanikku

07.10

Madise: kaitsealuse linnu leiukoha tõenduseks ei piisa ainult laulust

ilmateade

SPORT

10:01

Karuks: raadiosport oli, on ja jääb!

09:11

Eesti kurlingunaiskond alustab Tallinnas EM-i peaproovi

08:37

Raieste koduklubi alustas Meistrite liigat suure võiduga

08:05

Eestlased tulid seiklusspordis maailmameistriks

loe: kultuur

08:00

Otse kell 14: Nobeli kirjanduspreemia väljakuulutamine

07.10

Järvamaa muuseumisse jõudsid kooliõpetaja Indrek Kuuse maketid Paide kirikust

07.10

Sõltumatu tantsu festival alustab etendustesarjaga "Koreograafia+"

07.10

Eesti muusikaõpik pälvis Frankfurdi raamatumessil kõrge tunnustuse

loe: eeter

09:18

Sander: Valgre ei olnud ainult roosamanna, tema loos on palju süngeid teemasid

07.10

"Pealtnägija": maailma pikim merealune toru lõhuti üllatavalt väikse operatsiooniga

07.10

"Pealtnägija": ettevõtja tembeldati eksikombel roolimõrvariks

07.10

Jaan Jaago: Paabel on alati sümboliseerinud võimatu võimalikuks tegemist

Raadiouudised

07.10

Päevakaja (07.10.2026 18:00:00)

07.10

Võrumaal asuv Luhasoo õpperada võidakse vaidluse tõttu kinni panna

07.10

Eesti Energia ehitab lähiaastatel juurde gaasijaamu, Narva jaam peaks valmima 2028. aastal

07.10

Opositsiooni ettepanekud eelarvele võivad puudutada nii automaksu kui kütuseaktsiisi

07.10

Kaitseressursside amet soovib, et võimalikult palju 14aastasi noori õpiks koolis õhkrelvast laskma

07.10

Raadiouudised (07.10.2026 15:00:00)

07.10

Raadiouudised (07.10.2026 12:00:00)

07.10

Rootsi saadab Ida-Poolasse oma õhutõrjesüsteemi

07.10

Tallinnas suletud söögikohtade pinnad pikaks ajaks tühjaks ei jää

07.10

Iisaku uue põhikooli ehitushind kerkis töö käigus kaks korda

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo