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Treimann-Legrantil pole usku Pakosta plaani karistusregistrit parandada

Eesti
Tomas Märten Legrant ja Mallu Mariann Treimann-Legrant
Tomas Märten Legrant ja Mallu Mariann Treimann-Legrant Autor/allikas: ERR
Eesti

Justiitsminister Liisa Pakosta läheb edasi plaaniga, mille järgi tuleks karistusregistris raskete kuritegude toimepanijate nimede juurde dokumendifoto. Sisulooja Mallukas, kelle algatatud omaalgatusliku karistusregistri riik kinni pani, ütles, et temal siiski ministri plaanidesse usku ei ole.

Justiitsminister Liisa Pakosta sõnas, et otseviited registrisse võimaldasid tihti tuvastada ka ohvri, mis omakorda tekitas taasohvristamist. "Kuna üles pandi ka see lugu ise, siis olid selle loo kaudu äratuntavad sageli ohvrid. Paraku on valdav osa nendest juhtudest peresisesed või lähedaste tuttavate vahel," ütles Pakosta.

"Kujutage ette, et ohvri nimi saab järsku avalikuks kõigile vaadata ja lehitseda. Ohvri eluliste vajadustega mittearvestamine tõi kaasa selle, et ohvriabisse pöördusid need ohvrid enesetapumõtetega," ütles Pakosta.

Aprillis tuli Pakosta välja pakkumisega muuta riigi karistusregister kasutajatele mugavamaks. Muudatusi hõlmav eelnõu on peagi siirdumas kooskõlastusringile ning peaks sügisel jõudma riigikokku. Muuhulgas hõlmaks see muudatust teha tööandjate kontrollid töötajate tausta osas automaatseks.

"Teema sai alguse sellest, et Ihaste ratsaspordibaas ei teinud seaduses ettenähtud karistusregistri päringut vabatahtlikku tööd tegevale mehele. Lastekaitse seadus näeb ette seda, et kui on lastega kokkupuudet, siis peab tööandja tegema karistusregistrist päringu," ütles Pakosta.

"See on kohustus, mis on seadusega pandud. Me pakume tegelikult lihtsama võimaluse välja ka tööandjatele ja selle saab siis automaatkontrolli panna," selgitas Pakosta. Pakosta sõnul lisanduks raskete kuritegude toimepanijate nimede juurde dokumendifoto ning vaadatakse üle ka karistusregistrist päringu tegemise tasu.

Sisulooja Mallu Mariann Treimann-Legrant, kelle algatusel ettevaatust.ee leht loodi, selgitas, et tal ei ole ministri plaani usku. "Ma tean täpselt, kui kaua riik mingisuguseid asju teeb või palju see aega võtab ja kui mitme asja taha see jääb. Ettevaatust.ee tegi minu abikaasa ühe päevaga. Vaatame siis mitu aastat see riik meil siin seda teeb ja ma arvan, et ega ta tegelikult ei teegi," ütles Treimann-Legrant.

"Ma arvan, et mingisugused entusiastid jõuavad ette, jälle kodanikud. Selle kõige nii keeruliseks tegemine ongi pedofiilide kaitsmine," ütles Treimann-Legrant. Lisaks kritiseerib ta isikuandmete avaldamise läbipaistmatust ja segasust.

"Tasub lihtsalt mõelda selle peale, et keda see riik siinkohal kaitseb, et huvitaval kombel kõik need teised registrid, kus samamoodi inimeste siis isikuandmeid paljastatakse, need on vabalt kättesaadavad," lisas ta.

Veebileht ettevaatust.ee koondas seksuaal- ja lähisuhtevägivallatsejate profiilid nõnda, et kasutaja saab ülevaate kurjategija andmetest otseviitega karistusregistrisse. Andmekaitse inspektsiooni (AKI) korralduse alusel peatas veebimajutusteenuse pakkuja Zone teisipäeval blogija ja sisuloojana tuntud Malluka ehk Mallu Mariann Treimann-Legranti ja tema abikaasa Tomas Märten Legranti loodud ettevaatust.ee veebilehele juurdepääsu.

Toimetaja: Nele-Liis Kasela

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