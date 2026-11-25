Kultuuripoliitika on läbi mõtlemata ja näib keskenduvat peamiselt raha lugemisele. Kokkuvõttes tundub aina enam, et meid nügitakse pigem fanatismi ja orjapõlve suunas, sedastab Maarja Vaino Vikerraadio päevakommentaaris.

Hiljuti toimus Eesti Hariduse Suurfoorum ning nädalavahetusel on tulekul kultuurikongress Kultuuritahe, mille sõnum on: parim kaitse on kultuur. Nii hariduses kui ka kultuuris toimuv on riikliku tähtsusega küsimus, selles ei ole kahtlustki. Eesti riigi loomise aluseks oli haridustahe, kui parafraseerida Juhani Salokandle kirjutatud Jaan Krossi monograafia pealkirja. Oma riigini saime jõuda vaid haridus- ja kultuuritahte toel ja tulemusel.

Kahe tähtsa kongressi vahele sattus uudis sellest, et Theatrum jäeti taas kord ilma riikliku rahastuseta. See seik asetub eelnevaga hästi konteksti, just sellepärast suuri, tähelepanu tõmbavaid sündmusi ongi vaja, et anda märku, et hariduse ja kultuuriga on meil asjad halvasti. Õieti nende üle otsustamisega. Theatrumi juhtum on paljuski märgiline.

"Ükski teine teater ei ole nii süsteemselt kasutanud sügava filosoofilise laetusega teoseid, mis on meisterlikult seotud tänapäevaga."

Theatrum ei ole lihtsalt teater, vaid nähtus, mis tegeleb sügavuti ja laialdaselt inimeseks olemise vaimse mõõtmega. Seda ennekõike väärtkirjanduse ja kirjandusklassika kaudu, mis juba iseenesest annab teatrile kultuuris erilise positsiooni. Ükski teine teater ei ole nii süsteemselt kasutanud sügava filosoofilise laetusega teoseid, mis on meisterlikult seotud tänapäevaga. Ja seda mitte päevapoliitiliste ja/või moeteemade kaudu, vaid inimese sisemaailma kaudu, mis ju vähe muutub ja seobki erinevaid ajastuid ühte.

Niisuguse vaimsuse ja järjekindla otsinguga teatrit meil teist ei ole. Väikeses kultuuriruumis hoiab just selline teater elus eesti ja maailmakultuuri süvahoovusi, mis kipuvad mattuma kiiret efekti taotleva müra alla. Theatrumi hoidmine on meie oma süvakultuuri vaimse tasakaalu hoidmine.

Aga näib, et just seda riiklikus vaates ei taheta või ei osata hoida. Kui etteheide on see, et teater ei paku midagi uuenduslikku või et selle kunstiline tase on ebaühtlane, siis kõlavad need sõnad klassikalise otsitud põhjendusena. Pigem ei sobi Theatrum sellepärast, et oma vaimse nõudlikkuse ning teistsuguste väärtushinnangutega mõjub ta liiga – mis see uuenduslikkuse vastandsõna nüüd ongi? – vanamoodsana.

Hirm mõjuda vanamoodsana ning kalduvus ajada omavahel segamini traditsiooni jõud ja ajale jalgu jäämine, iseloomustavad paraku üheaegselt nii meie haridus- kui ka kultuuripoliitikat. Sellest ka pidev rapsimine innovatsiooni egiidi all.

Eesti koolides antav haridus, mida on varem hinnatud maailma üheks paremaks, võiks seda jätkuvalt olla sellesama traditsiooni jõul, võttes ette väiksemaid vajalikke kohendusi, mis kergendaksid õpetajate ja õpilaste elu. Selle asemel on traditsioon lõhutud, väärtuslik aia taha visatud ning koolielu segamini paisatud. Kõikide reformide juures on aga ammu unustatud see, mis peaks olema peamine: hariduse sisu ja juba mainitud vaimne nõudlikkus. Seda peaks ka kultuurist rohkem otsima. Liiga kergesti lepitakse keskpärasuse ja omavahelise õlale patsutamisega.

Theatrum on kahtlemata olnud nende probleemide üks meenutajaid ja vaimsuse lipukandjaid. Nii haridustöö tegijana kui ka repertuaari koostamisel ning üldisema hoiakuga meie kultuuripildis.

Mis saab rahvast ja riigist, kus vaimse mugavuse saab peita Exceli tabeli ridade vahele? Üks küll pisut julm, aga sellegipoolest tõepärane mõttekäik kõlab nii: see, kes ei taha mõelda, on fanaatik; see, kes ei julge mõelda, on ori.

Meil räägitakse palju vabadusest ning iseseisvusest, kuid kumbki ei saa püsida, kui pole julgust tegelda hariduse ja kultuuri sügavama sisuga ning käsitleda seda tõelise riikliku aarde ning iseolemise tagatisena.

Praegune hariduspoliitika töötab sellele lausa vastu. Kultuuripoliitika on aga läbi mõtlemata ja näib keskenduvat peamiselt raha lugemisele. Kokkuvõttes tundub aina enam, et meid nügitakse pigem fanatismi ja orjapõlve suunas.

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