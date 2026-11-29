Heade hinnete ja õigete vastuste jahtimine võib õpetada koolis hästi hakkama saama, kuid jätta noore hiljem hätta. Kui tahame kasvatada iseseisvaid probleemilahendajaid, siis peame andma õpilastele rohkem ruumi ka eksida, kirjutab Geidi Mitt.

Lõpetasin gümnaasiumi hõbemedaliga. Koolis olid hinded korras, osalesin tundides ja teadsin tihtipeale õigeid vastuseid, kuid kui õpetaja minult midagi küsis, olin vait ja ootasin, et keegi teine vastaks.

Tagantjärele mõeldes olin õppinud koolis hästi hakkama saama, aga mitte tingimata iseseisvalt mõtlema. Ülikoolis tuli see üsna kiiresti välja. Kukkusin kohe esimesel eksamil läbi. Materjal ei olnud tegelikult keeruline, kuid ma ei osanud sellega iseseisvalt töötada.

Olin harjunud õppima nii, et tean täpselt, mida minult oodatakse ja oskasin anda õigeid vastuseid. Kui aga pidin ise lahenduseni jõudma, jäin hätta. Eksimine tundus mulle sel ajal pigem läbikukkumisena, mitte olulise osana õppimisprotsessist.

Filmikunsti dotsent Elen Lotman kirjutas sellest, kuidas eksimine ei ole vältimist vajav läbikukkumine, vaid uute avastuste eeldus. Loomevaldkonnas tundub see mõte iseenesestmõistetav, kuid reaal- ja loodusteadustes otsime enamasti ühte kindlat vastust ja kipume unustama, et tee selleni ei pea olema sirgjooneline ega vigadeta.

Palju räägitakse sellest, et Eestis napib iseseisvalt mõtlevaid probleemilahendajaid ja reaal- ja loodusteaduste ning insenerivaldkonna järelkasv valmistab muret. Vaadata tasuks ka klassiruumidesse. Kui palju jääb koolipäevas päriselt aega ise avastada, katsetada ja seejuures eksida, ilma et peaks kartma valesti vastata?

Eelteadmised on vajalikud, aga neist üksi ei piisa

Jätsin aastate eest molekulaarbioloogia doktorantuuri pooleli ja läksin kooli loodusainete õpetajaks. Laboris töötades sain hästi aru, et ebaõnnestunud katse ei tähenda tingimata, et midagi läks valesti.

Mõnikord annab just ootamatu tulemus kõige rohkem vajalikku infot ja suuna, kuhu edasi liikuda. Ebaõnnestumised annavad võimaluse mõelda, mis juhtus, seejärel teha parandusi ja siis taas uuesti proovida. Samasugune mõtteviis võiks olla palju loomulikum osa ka koolis.

See ei tähenda aga, et õppimine peaks olema kogu aeg mänguline või et õpetaja peaks loobuma selgitamisest. Tugevad eelteadmised on reaal- ja loodusainetes edasi liikumiseks hädavajalikud ja vahel tulebki teha rutiinset tööd. Küll aga ei tohi õppimine sellega piirduda.

Kui õpilane oskab tunnis etteantud näite põhjal ülesannet lahendada, ei tähenda see veel, et ta suudaks uues olukorras ise seoseid luua. Seda enam, et tehisaru pakub tänapäeval mugavat otseteed ja tekitab kiusatuse ise mõtlemine üldse vahele jätta. Kui piirdume koolis vaid sellega, et õppija oskab sarnaseid ülesandeid järele teha, jätame ta hätta olukorras, kus valmis vastust ei olegi.

Iseseisvuse kujunemiseks tuleb õppijatele anda võimalus ise pusida, olgu selleks rühmatööd või praktilised ülesanded. Vahel piisab ka palju lihtsamast valikust.

Näiteks olen arvutusülesannete lahendamisel või reaktsioonivõrrandite koostamise puhul andnud õpilastele valida, kas lahendame ülesanded koos läbi või proovivad nad esmalt ise teha ja vaatame alles siis koos üle. Paljud valivad just ise proovimise. Isegi kui esimene kord kohe ei õnnestu, on neil ühise arutelu ajaks juba tekkinud küsimused ja arusaam sellest, kus täpselt takistus tekkis.

Ise katsetades saab oma senised teadmised ja oskused proovile panna, püstitada hüpoteese, arutleda kaaslastega ning välja selgitada, miks mõni katse või arvutus oodatud tulemust ei andnud.

Õpetaja roll ei ole sellises olukorras kohe õiget vastust ette öelda, vaid olla suunaja. Näiteks küsida, kuidas ühe või teise tulemuseni jõuti, miks mõni lahenduskäik ei tööta, kus tekkisid raskused või mida võiks teisiti proovida.

"Eksimisjulguse toetamine kasvatab iseseisvat ja ennastjuhtivat õppijat, kes ei jää ootama, kuni keegi talle õige vastuse ette ütleb."

Kui me ei anna õppijatele pärast eelteadmiste omandamist ruumi eksida ja raskustest ise välja murda, võtame neilt võimaluse kasvatada enesekindlust ja kriitilist mõtlemist. Eksimisjulguse toetamine kasvatab iseseisvat ja ennastjuhtivat õppijat, kes ei jää ootama, kuni keegi talle õige vastuse ette ütleb. Seda ruumi tasub tunnis teadlikult hoida ka tiheda ainekava ja eksamite surve all.

Õpetaja peab ise ka olema valmis katsetama

Eksimishirmu vähendamine ei sõltu aga ainult ülesannete valikust, vaid laiemast hoiakust klassiruumis, oluline roll on just õpetajal. Õpetajaametist rääkides kujutatakse vahel ikka veel ette inimest, kes seisab klassi ees, annab edasi teadmisi ja teab kõiki vastuseid. Tegelik koolielu on õnneks palju mitmekesisem. Kui tahame kasvatada iseseisvaid ja julgeid õppijaid, peab ka õpetaja olema valmis mugavustsoonist välja astuma.

Olen koolis töötanud ligikaudu kümme aastat ja tean, kui lihtne on jääda kinni tuttavasse ja turvalisse mustrisse. Ometi on just need korrad, mil olen vedanud mõnd haridusprojekti või astunud koolis uude rolli, olnud kõige õpetlikumad.

Ükski uus kogemus ei tule valmis teadmisega, kuidas kõike täpselt teha, olen pidanud palju õppima, katsetama ja seejuures eksima. Kuigi täiskasvanuna on ebakindlust lihtsam taluda, tuletab uute asjade proovimine õpetajale meelde, et eksimine on loomulik osa õppimisest. See hoiak kandub märkamatult edasi ka klassiruumi.

Minu enda koolikogemus on hea näide sellest, et head hinded ei tähenda veel oskust iseseisvalt probleeme lahendada. Selle oskuse kujunemiseks on vaja järjepidevat harjutamist, aga ka võimalust eksida. Ajal, mil tehisaru annab valmis vastuse kätte sekunditega, on lihtsalt õigete lahenduskäikude äraõppimisel varasemast veelgi vähem väärtust. Tugevad ainealased teadmised annavad küll vajaliku vundamendi, kuid just julgus ise proovida, eksida ja uuesti katsetada on see, mis aitab õppijatel hiljem ka väljaspool kooli päriselt hakkama saada.