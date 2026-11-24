Pärast aastaid kestnud arutelusid võeti 18. novembril riigikogus vastu rahvaraamatukogu seadus , mis jõustub 2027. aasta 1. märtsist. Ammuoodatud kaasaegne õiguslik raamistik rahvaraamatukogudele on nüüd olemas, kuid suur sisuline töö seaduse eesmärkide saavutamisel alles algab, kirjutab Kristi Veeber.

Rahvaraamatukogu seaduse eelnõu menetlemise käigus tõstatati palju olulisi küsimusi, millele lõplikke vastuseid seaduse tekst ei anna. Nüüd on kõigi osapoolte ühine vastutus leida need vastused määruste tasandil ja tegelikus elus. Meie ees seisab kümme olulist väljakutset, mille peame lahendama, et Eesti rahvaraamatukogud oleksid sellised, nagu seadus sätestab ja meie ühiskond ja kogukonnad päriselt vajavad.

Raamatukogud peavad jääma inimestele lähedale

Uues seaduses loobuti senisest nõudest, mille järgi pidi kindla arvu elanike kohta olema vähemalt üks rahvaraamatukogu. Omavalitsused saavad seega rohkem vabadust raamatukoguvõrgu kujundamisel.

Vabadusega kaasneb aga vastutus. Iga linn ja vald peab tagama, et raamatukoguteenus oleks inimestele päriselt kättesaadav, arvestades nende elukohta, liikumisvõimalusi ja vajadusi.

Kohalikud elanikud omakorda peavad olema tähelepanelikud ja oma raamatukogu eest seisma, kui seda ähvardab põhjendamatu sulgemine, lahtiolekuaegade või teenuste oluline vähendamine. Paindlikkus ei tohi muutuda ettekäändeks raamatukogude kergekäelisele sulgemisele.

Erialaharidus peab olema päriselt kättesaadav

Seaduse menetlemisel vaieldi põhjalikult raamatukoguhoidjate haridus- ja kutsenõuete üle. Lõpuks jõuti sõnastuseni, mis loodetavasti tagab raamatukoguhoidjate erialaõppe jätkumise ja raamatukoguhoidja kutse säilimise.

Haridus- ja teadusministeerium, kultuuriministeerium, kõrgkoolid, rahvusraamatukogu, raamatukoguhoidjate ühing ja teised vajalikud osapooled peavad nüüd koostöös seisma selle eest, et raamatukogunduse erialaseid teadmisi ja kutset oleks võimalik omandada vajalikus mahus ka tulevikus.

Vaja on nii tasemeõpet, paindlikke ümberõppevõimalusi kui ka töötavatele raamatukoguhoidjatele sobivat täiendusõpet. Kohalikud omavalitsused ja raamatukogude juhid peavad omalt poolt toetama raamatukogutöötajate õppimist ja enesetäiendamist. Ilma kõige selleta jäävad haridusnõuded paberile ja raamatukogud ei saa täita endale uue seadusega pandud nõudeid ja ülesandeid.

Raamatukoguhoidja amet peab olema atraktiivne

Haridusvõimalustest üksi ei piisa, kui raamatukogud ei suuda uusi töötajaid leida ega olemasolevaid hoida.

Raamatukoguhoidjate töö eeldab järjest mitmekesisemaid teadmisi ja oskusi, kuid palgad ei vasta sageli töö sisule ja vastutusele. Kohalikud omavalitsused peavad väärtustama raamatukoguhoidjaid kvalifitseeritud spetsialistidena ning püüdlema selle poole, et nende töötasu on võrreldav kõrgharidusega kultuuritöötajate ja õpetajate palgatasemega.

Riik peab samuti võtma vastutuse valdkonna tööjõu tuleviku eest, mh tugevdades omavalitsuste tulubaasi ning tagades, et ka väiksema tulukusega omavalitsustel oleks võimalik maksta raamatukoguhoidjatele konkurentsivõimelist palka.

Ainult raamatukoguhoidjate missioonitundele ei saa raamatukogude tulevikku ehitada. Vastasel juhul pole meil enam juba lähima paari aasta pärast piisavalt pädevaid inimesi, kes raamatukogudes töötaksid ja vajalikku kvaliteetset teenust tagaksid.

Rahvaraamatukogude rahastus peab võimaldama arengut

Uus seadus tunnustab rahvaraamatukogusid senisest selgemalt ka haridusasutustena ning kirjeldab nende mitmekesiseid ülesandeid. See on oluline, kuid uute ootustega peab kaasnema piisav rahastus.

Riik ja kohalikud omavalitsused peavad tagama, et rahvaraamatukogud üle kogu Eesti saaksid oma ülesandeid kvaliteetselt ja ühtlasel tasemel täita. See tähendab investeeringuid, sh ruumidesse ja digivahenditesse. Eraldi tuleb suurendada riiklikku teavikutoetust, mille ostujõud on aastaid vähenenud.

Raamatukoguhoidjate ühing tegi sel aastal taas ettepaneku suurendada toetust vähemalt miljoni euro võrra, millega juba teist aastat järjest ei arvestatud. Rahvaraamatukogude areng ei saa tähendada seda, et järjest rohkem ülesandeid tuleb täita järjest väiksemate rahaliste võimalustega.

Uus üleriigiline raamatukogusüsteem peab olema kasutajasõbralik

Ühise raamatukogusüsteemi loomine on reformi üks suuremaid võimalusi, aga ka riske. Rahvusraamatukogu süsteemi hankijana ja süsteemi arendajad peavad tagama, et uus lahendus on enne kasutuselevõttu põhjalikult testitud, raamatukogude töötajad koolitatud ja vajalik kasutajatugi olemas. Rahvaraamatukogud peavad olema arendusse sisuliselt kaasatud.

Riik peab tagama süsteemi jätkuva arendamise ja hooldamise rahastuse. Uus süsteem peab lihtsustama nii lugejate kui ka raamatukoguhoidjate elu, mitte muutma rahvaraamatukogude igapäevatööd keerulisemaks.

Üleriigiline juhtimine ei tohi tähendada piirkondliku toe kadumist

Senised maakonnaraamatukogude riiklikud ülesanded lähevad uue seadusega üle Eesti Rahvusraamatukogule. Ühisel juhtimisel on eeliseid, kuid ümberkorraldamise käigus ei tohi kaduda aastakümnetega kujunenud maakondlik ja regionaalne koostöö ning asjatundlikkus.

Rahvusraamatukogu peab tagama, et maakonnaraamatukogude süsteemi asendumisel piirkondlike koordinaatoritega jõuaksid nõustamine, koolitused ja arendustugi endiselt ka kõige väiksemate raamatukogudeni.

Piirkondlike koordinaatorite tegevus ei tohi nihkuda märkamatult vaid pealinna ja suurtesse tõmbekeskustesse, koordinaatoritena peavad töötama kohalikud parimad spetsialistid, et piirkonna eripärade tundmine ja kogemused ei kaoks. Kultuuriministeerium peab jälgima, et uus korraldus tõepoolest toimiks ning et riigi tasandil tehtav kokkuhoid ei tooks kaasa teenuste nõrgenemist piirkondades.

Raamatukoguhoidjate ühing saab aidata kaasa, et võrgustik ei laguneks, ja olla toeks selle ümberkujundamisel uueks toimivaks süsteemiks.

Ühtne juhtimine peab omavalitsuse raamatukoguteenust parandama

Uue seaduse järgi tuleb ühe omavalitsuse rahvaraamatukogud viia ühtse juhtimise alla. See annab võimaluse kasutada paremini töötajate oskusi, jagada ressursse ja arendada teenuseid.

Muudatuste tulemusel peab paranema inimeste võimalus raamatukoguteenuseid kasutada ja ühendatud raamatukoguvõrgul neid tõhusamalt juhtida, mitte vastupidi. Omavalitsused peavad jälgima, et struktuurimuudatuste eesmärgiks ei saaks lühinägelik halduskulude vähendamine.

Raamatute hankimise uus korraldus

Uus korraldus, mida koordineerib rahvusraamatukogu, peab olema paindlik, kiire ja läbipaistev. Keskne hankimine peab samal ajal vähendama rahvaraamatukogude halduskoormust ning mitte piirama võimalusi ise oma kogu kujundada ega pikendama raamatute jõudmist lugejateni.

Samuti tuleb jätkata tööd selle nimel, et e-raamatute ja e-audioraamatute valik ja eksemplaarsus üleriigilises e-raamatukogus Mirko paraneks ning inimestele üle Eesti oleksid kättesaadavad ka võõrkeelsed e-raamatud ja e-audioraamatud.

Rahvaraamatukogud peavad ise olema valmis muutuma

Uus seadus loob uusi võimalusi, mida raamatukogud peavad kasutama. See tähendab valmisolekut õppida ja oma teenuseid arendada, teha koostööd teiste asutustega, kuulata kogukondade vajadusi ning vajaduse korral muuta seniseid tööviise.

Rahvaraamatukogude juhid peavad olema aktiivsed eestvedajad ja muudatuste elluviijad. Raamatukoguhoidjate ühing toetab koostööd ja raamatukogude huvide esindamist. Mõtleme kaasa, vahendame infot ja koordineerime suhtlust osapooltega.

Seaduse mõju tuleb pidevalt hinnata

Kultuuriministeerium ei tohi lugeda reformi lõppenuks pärast uue raamatukogusüsteemi käivitamist ja raamatukoguvõrgu struktuurimuudatuste elluviimist.

Tuleb regulaarselt hinnata, kuidas on muutunud rahvaraamatukogude teenuste kättesaadavus, rahastus, töötajate arv ja kvalifikatsioon ning inimeste rahulolu. Kui selgub, et mõni muudatus ei anna soovitud tulemust, peab olema valmis seda korrigeerima, vajaduse korral ka seadust muutma ja rahvaraamatukogude eest võitlema.

Kokkuvõtteks

Uus seadus annab rahvaraamatukogude arengule uue lähtekoha. Kas see tähendab kümne aasta pärast ka tugevamaid raamatukogusid ja paremaid teenuseid inimestele, sõltub sellest, mida me nüüd edasi teeme. Rahvaraamatukogud on meie kõigi jaoks ja nende tuleviku eest vastutame samuti ühiselt, kohalikest elanikest ja kogukondadest omavalitsuste ja riigi tasandi otsustajateni.