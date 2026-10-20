Soome soetab miljon jalaväemiini

Soome maavägede staabi pioneeriteenistuse inspektor kolonel Riku Mikkonen ütles uudisteagentuurile STT, et miinide hankimist hakati ette valmistama pärast seda, kui Soome lahkumine jalaväemiinide kasutamist keelavast Ottawa konventsioonist tänavu jaanuaris jõustus.

Mikkoneni sõnul on Soomes umbes pool tosinat ettevõtet, mis suudaks miine toota. Hangeteks on kavandatud kulutada ligikaudu 100 miljonit eurot, vahendas Soome rahvusringhääling Yle. Eesmärk on alustada miinide tootmist 2028. aastal.

Yle teatas juba tänavu veebruaris, et pärast Ottawa konventsioonist lahkumist alustati miinide tootmiseks arendustöid ning ajateenijatele hakati andma miinialast väljaõpet.

Mikkoneni sõnul on miinid ajateenistusel põhineva armeega riigi jaoks tõhus ja odav relv.

Ukraina sõja kogemustele tuginedes on Soome kõrval Ottawa konventsioonist lahkumise otsustanud ka Balti riigid ja Poola.