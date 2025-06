Ukraina kavatseb lahkuda Ottawa konventsioonist

Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi allkirjastas pühapäeval dekreedi, millega riik alustab lahkumist jalaväemiinide tootmist ja kasutamist keelustavast Ottawa konventsioonist. Lõplikuks taganemiseks on vaja veel parlamendi heakskiitu.

"Toetada Ukraina välisministeeriumi ettepanekut Ukraina lahkuda 1997. aasta 18. septembril sõlmitud konventsioonist, mis käsitleb jalaväemiinide kasutamise, varumise, tootmise ja edastamise keelustamist," seisis dekreedis, mis avaldati Zelenski veebilehel.

Ukraina ühines konventsiooniga 2005. aastal.

Ukraina kõrge seadusandja Roman Kostenko ütles, et lepingust taganemiseks on vaja veel parlamendi heakskiitu.

"See on samm, mida sõjareaalsus on ammu nõudnud. Venemaa ei ole selle konventsiooni osaline ja kasutab massiliselt miine meie sõjaväe ja tsiviilisikute vastu," ütles Ukraina parlamendi riikliku julgeoleku, kaitse ja luurekomisjoni sekretär Kostenko sotsiaalmeedias.

"Me ei saa jääda aheldatuks keskkonda, kus vaenlasel pole mingeid piiranguid," lisas ta, öeldes, et seadusandlik otsus peab lõplikult taastama Ukraina õiguse oma territooriumi tõhusalt kaitsta.

Kostenko ei öelnud, millal küsimust ülemraadas arutatakse.

Märtsis teatasid Balti riigid ja Poola Ottawa konventsioonist lahkumisest.

Ottawa konventsioon ehk jalaväemiinide kasutamist, varumist, tootmist ja üleandmist keelustav ning nende hävitamist nõudev Ottawa konventsioon (APLC) avati allakirjutamiseks 3. detsembril 1997. aastal ja see jõustus 1. märtsil 1999. Eesti ühines Ottawa konventsiooniga 1. oktoobril 2004.

Konventsioonil on humaanne eesmärk – keelustada täielikult jalaväemiinid, mis põhjustavad ülemääraseid ja tarbetuid kannatusi ja inimohvreid. Konventsiooniga ühinedes võtab osalisriik endale kohustuse mitte kunagi mitte mingisugustel tingimustel jalaväemiine kasutada, neid otseselt või kaudselt arendada, toota või muul viisil hankida, varuda, hoida või üle anda ega ükskõik mis viisil abistada, julgustada või mõjutada kedagi ette võtma midagi, mis on osalisriigile konventsiooniga keelatud, öeldakse välisministeeriumi kodulehel.