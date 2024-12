Jalaväemiinide kasutusele võtmise rahvaalgatus jõuab Soome parlamenti

Petitsiooni parlamenti saatmiseks on vaja ületada 50 000 allkirja piir. Algatus käivitati 6. detsembril (Soome iseseisvuspäeval) ja esmaspäeva õhtuks ehk 9. detsembriks oligi vajalik piir juba ületatud.

Algatust veavad Soome silmapaistvad välis- ja julgeolekupoliitika eksperdid. Petitsiooni koostasid europarlamendi saadik Mika Aaltola, endine kaitseminister Jussi Niinistö, endised suursaadikud Hannu Himanen ja Pasi Patokallio ja endine kaitseväe juhataja Juhani Kaskeala, vahendas Helsingin Sanomat.

Algatuse eesmärk on tagada, et parlament alustaks seadusandlikke ettevalmistusi, et riik saaks astuda välja jalaväemiine keelavast Ottawa konventsioonist. Algatuse vedajate hinnangul taastaks lepingust taandumine Soome tegutsemisvabaduse.

Soome liitus Ottawa konventsiooniga 2012. aastal. Kui Venemaa 2022. aasta veebruaris Ukrainale kallale tungis, ütlesid Soome endised kaitseväe juhid ja paljud teised eksperdid, et miinidest loobumine oli viga.

Hiljuti selgus veel, et USA tarnib Ukrainale jalaväemiine ning Soomes algasid taas arutelud Ottawa konventsioonist lahkumise üle.