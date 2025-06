President Karis kiitis heaks ettepaneku lahkuda Ottawa konventsioonist

President Alar Karis andis heakskiidu jalaväemiinide kasutamist keelavast Ottawa konventsioonist väljumise seadusele. Rahvusvahelisest lepingust lahkumise protsessi on lisaks Eestile alustanud ka Läti, Leedu, Poola ja Soome.

Riigikogus võeti 4. juunil vastu jalaväemiinide kasutamist, varumist, tootmist ja üleandmist keelustavast ja nende hävitamist nõudvast konventsioonist taganemise seadus. 13. juunil andis rahvusvahelisest lepingust väljumise otsusele oma heaks kiidu ka president Alar Karis.

Ottawa konventsioonist taganemise seaduse kohaselt taganeb Eesti halvenenud julgeolekuolukorra tõttu jalaväemiinide kasutamist, varumist, tootmist ja üleandmist keelustavast ja nende hävitamist nõudvast lepingust. Konventsioonist lahkumine annab Eesti kaitseväele suurema paindlikkuse ning vabaduse valida relvasüsteeme ja -lahendusi, mida vajadusel kasutada.

Seaduseelnõuga tegelenud välisminister Margus Tsahkna hinnangul saadab lahkumine Ottawa konventsioonist selge sõnumi, et Eesti on valmis kasutama kõiki vajalikke vahendeid, et kaitsta oma territooriumi ja vabadust.

"Tervitan riigikogu otsust võtta vastu Ottawa konventsioonist taganemise seadus, sest konventsioonist lahkumine annab Eesti kaitseväele suurema paindlikkuse ja vabaduse valida relvasüsteeme ja -lahendusi, mida vajadusel Eesti kaitsevõime tugevdamiseks kasutada. See laiendab märkimisväärselt võimalusi kaitsta Eesti julgeolekut. Loodan, et president kuulutab seaduse peagi välja," ütles Tsahkna 4. juunil.

Ottawa konventsioonist lahkumise protsessi on lisaks Eestile alustanud ka Läti, Leedu, Poola ja Soome. Lätis ja Leedus on parlament vastava seaduse juba vastu võtnud, Soome ja Poola parlamendis on arutelud ees lähemal ajal.

Ottawa konventsioon jõustus 1999. aastal ja Eesti ühines sellega aastal 2004. Välisministri sõnul on julgeolekuolukord viimase 20 aasta jooksul halvenenud, seda esmajoones Venemaa Ukraina-vastase täiemahulise agressiooni tõttu ning seetõttu on Ottawa konventsioonist lahkumine Eesti jaoks ainuõige samm.

Ühtlasi kinnitas president reedel veel neli seadust, mis puudutavad isikut tõendavate dokumentide ja e-residendi digitaalse isikutunnistuseväljastamist, avaliku korra tagamist õhusõidukis, rahvusvahelise tööorganisatsiooni (ILO) juhtimist ja topeltmaksustamise vältimist Botswanaga.