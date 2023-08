Soome kavatseb leppega lubada USA sõduritel olla pikaajaliselt Soome pinnal

Soome on USA-ga kõnelustes uue julgeolekuleppe osas, mille käigus oleks Soome nõus lubama USA sõduritel olema Soome pinnal pikemalt kui seni õppuste käigus. Samuti võiksid ameeriklased hoiustada Soomes relvastust ja varustust. Püsivaid USA sõjaväebaase samas kavas ei ole, kirjutas Yle.

Ameerika Ühendriikide relvajõududele antakse tõenäoliselt ligipääs vähemalt ühele lennujaamale ja sadamale ning mõningatele väljaõppealadele. USA sõduritele eraldatud alad on praeguste Soome sõjaväeüksuste baasides või nende vahetus läheduses.

Soome jaoks on uue julgeolekuleppe tekitatud olukord uus, kuna Soome pinnal pole rahuajal kunagi olnud pikemalt teiste riikide sõdureid. Soome president Sauli Niinistö ja USA president Joe Biden leppisid 2022. aasta märtsis kokku kaitsealase koostöö süvendamises peale Venemaa täieulatuslikku sõjalist kallaletungi Ukrainale.

Kuhu täpselt USA sõdurid Soomes hakkavad paiknema pole veel selge. Soome julgeoleku vaatest on oluline USA relvastuse eelpaigutamine ning ühised õppused Soome üksustega. Soome poolt juhib uue leppe kõnelusi välisministeeriumi poliitikaosakonna asejuht Mikael Antell, kelle sõnul on USA sõdurid Soomes siis kui otsustakse koos midagi teha. Antelli kinnitusel on USA sõdurid Soomes rotatsiooni korras.

Varasemast on sarnase julgeolekuleppe USA-ga sõlminud Norra ning sarnase leppe sõlmimiseks peavad kõnelusi USA-ga ka Rootsi ja Taani. Soome-USA julgeolekulepe ei käsitle tuumarelvi ning Soome seadusandluse kohaselt ei tohi tuumarelvi Soome pinnale tuua.

Samuti ei tohi Soome tuua isikuvastaseid maamiine, kuna Soome on liitunud Ottawa konventsiooniga. Leppe peab lõpuks heaks kiitma Soome parlament ning mitmed Yle-ga suhelnud allikad hindasid, et sellist tüüpi leppe heakskiiduks on parlamendis vaja kahekolmandikulist enamust.