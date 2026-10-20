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Rumeenia sai kuudepikkuse ummikseisu järel Euroopa-meelse valitsuse

Välismaa
Luca Niculescu
Luca Niculescu Autor/allikas: SCANPIX/Xinhua/ABACA
Välismaa

Rumeenia parlament kiitis teisipäeval heaks Euroopa-meelse peaministrikandidaadi Luca Niculescu esitatud valitsuse, lõpetades sellega kuudepikkuse poliitilise ummikseisu.

Ukrainaga piirnev EL-i ja NATO liikmesriik on olnud poliitilises ummikus alates maikuust, mil lagunes Euroopa-meelne koalitsioonivalitsus. Samal ajal on parempopulistid arvamusküsitlustes esikohal ja nõuavad korduvalt ennetähtaegseid valimisi.

Niculescu, kes oli kriisi ajal neljas valitsuse moodustamist üritanud kandidaat, sai 280 häält, mis on rohkem kui vajalikud 233.

Parteitu 55-aastane diplomaat Niculescu tegi ettepaneku moodustada valitsuskabinet, mis koosneb riigi suurima, vasaktsentristliku Sotsiaaldemokraatliku Partei (PSD) ministritest ja tehnokraatidest.

"Rumeenia vajab pärast nii mitu kuud kestnud poliitilist kriisi täievolilist valitsust," ütles Niculescu teisipäeval parlamendis.

"Me elame üha ebakindlamas maailmas. Rumeenia piiridel käib sõda ning ohud Euroopa julgeolekule on suuremad kui mõned aastad tagasi," lisas Niculescu.

Lisaks PSD-le toetasid Niculescut ka Ilie Bolojani liberaalid ja ungari vähemusrahvuse partei UDMR, kuigi nemad valitsusse ei kuulu.

Populistlik AUR, mis on viimastel kuudel juhtinud arvamusküsitlusi ligi 40-protsendilise toetusega, Niculescu kabinetti ei toetanud, nimetades seda nukuvalitsuseks.

Niculescu, kes oli varem ka suursaadik Prantsusmaal, on viimasel ajal välisministeeriumi riigisekretärina juhtinud Rumeenia püüdlusi liituda Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooniga (OECD).

Enne diplomaadiks saamist oli ta tuntud ajakirjanik, kes töötas RFI Romania peatoimetajana, telesaatejuhina ja Prantsuse meediaväljaannete korrespondendina.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: BNS/AFP

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