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Enefit Power hakkab kasutama põlevkiviõli erandit Balti elektrijaamas

Majandus
Balti elektrijaam.
Balti elektrijaam. Autor/allikas: Eesti Energia
Majandus

Enefit Power hakkab alates pühapäevast kasutama põlevkiviõli kasutamise erandit Balti elektrijaamas, seda juhul kui Balti elektrijaama 11. plokk ei turule ei pääse.

Enefit Poweri juhatuse esimees Raine Pajo teavitas keskkonnaameti juhti Rainer Vakrat ja kliimaminister Erkki Keldot, et alustab alates pühapäevast Balti elektrijaama reservkatlamajas põlevkiviõli kasutamist juhul, kui Balti Elektrijaama 11. plokk ei ole elektriturul konkurentsivõimeline või on rikkis, vastavalt keskkonnaameti korraldustele.

Pajo märkis Vakrale ja Keldole saadetud kirjas, et vastavalt keskkonnaameti 21. oktoobri korraldusele on põlevkiviõli ennetav kasutamine lubatud seni, kuni püsib gaasitarnete katkemise või piiramise oht või risk, et kaugküte muutub Narva tarbijale kättesaamatuks.

"Põlevkiviõli kasutamise vajaduse ja mahu määramisel tuleb
seega lisaks tegelikule gaasitarne olukorrale ja tarneriskile arvestada ka kaugkütte hinnast tulenevat mõju selle kättesaadavusele tarbijatele ning Narva kaugkütte soojuskoormust. Enefit Power OÜ hinnangul on korralduses nimetatud ennetava meetme rakendamise eeldused täidetud. Praegune gaasituru olukord, sealhulgas hinnavolatiilsus, talvise nõudluse kasv ja võimalike uute tarnehäirete oht, seab ohtu nii maagaasi tarnekindluse kui ka Narva kaugkütte taskukohasuse. Kaugküte võib muutuda tarbijatele majanduslikult kättesaamatuks ka ilma gaasitarnete tegeliku katkemiseta," märkis Pajo.

"Praeguses geopoliitilises ja majanduslikus olukorras – arvestades Euroopa Liidu gaasihoidlate tavapärasest madalamat täituvust, maagaasi kõrget hinda ning talviseid tarneriske – peab ka Narva linn vajalikuks põlevkiviõli kasutusele võttu," lisas ta.

Pajo märkis, et gaasituru riski süvendab Lähis-Ida kriis, mille mõjul on Euroopa gaasihind oktoobris tõusnud nelja aasta kõrgeimale tasemele.

Pajo sõnul on põlevkiviõli kasutamine Balti elektrijaama reservkatlamajas on ajutine ja eesmärgipärane ennetusmeede. "See vähendab Narva kaugkütte sõltuvust volatiilsest imporditud maagaasist ning aitab maandada nii tarnehäirete kui ka gaasi kõrge hinna mõju kaugkütte kättesaadavusele," sõnas ta.

Ta lisas, et Enefit Power määrab põlevkiviõli kasutamise täpse vajaduse ja mahu tegeliku gaasitarne olukorra, tarneriski või kättesaadavuse hinnangu ning Narva kaugkütte soojuskoormuse alusel.

"Eeltoodust lähtudes hindab Enefit Power OÜ, et praegune gaasituru olukord ja Narva kaugkütte tarbijate eriline haavatavus põhjendavad keskkonnaameti korralduses ette nähtud ennetava meetme rakendamist alates 1.11.2026 juhul, kui Balti Elektrijaama 11. plokk ei ole elektriturul konkurentsivõimeline või on rikkis. Käesoleva kirjaga teavitame keskkonnaametit põlevkiviõli kasutamise alustamisest Balti elektrijaama reservkatlamajas," seisis kirjas.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

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