X!

Galerii: president Madise võõrustas Kadriorus Jordaania kroonprintsi

Eesti
Jordaania kroonprints Al Husssein bin Abdullah II kohtus Ülle Madisega
Vaata galeriid
15 pilti
Eesti

President Ülle Madise kohtus kolmapäeval Kadriorus Jordaania kroonprintsi Al Hussein bin Abdullah II, kellega kõneldi kahe riigi suhete tihendamisest, sealhulgas majanduses, Ukraina toetamisest ja julgeolekuolukorrast Lähis-Idas.

"Eestil ja Jordaanial on häid võimalusi teha koostööd tervisetehnoloogia, digilahenduste, tehisaru, küberturvalisuse ja kaitsetööstuse vallas. Soovime, et vastastikusest huvist sünniksid konkreetsed ettevõtmised, millest on kasu mõlemale riigile," ütles president.

Euroopa julgeolekust kõneldes rõhutas president Madise, et Ukraina toetamist tuleb jätkata. Jordaania on põhimõttekindlalt toetanud Ukraina territoriaalset terviklikkust, sealhulgas ÜRO resolutsioonide hääletustel, ning president kutsus üles seda toetust jätkama.

"Kutsusin Jordaania kõrgetasemelist delegatsiooni Ukraina ülesehituskonverentsile, et koos leida lahendused, mis aitaks nii lühiajaliselt Ukrainal talv elada kui pikas vaates turvalise elukeskkonna taastamisele."

President Madise kinnitas Eesti solidaarsust Jordaania ja teiste Iraani rünnakute alla sattunud piirkonna riikidega ning tunnustas Jordaaniat rünnakute tõrjumise eest. Samuti mõistis ta hukka 23. oktoobril Jordaanias toimunud terrorirünnaku.

"Sõjategevus Lähis-Idas toob inimestele ränki kannatusi ja mõjutab ka Euroopa julgeolekut. Jordaania teeb järjepidevalt tööd, et leevendada pingeid ja saavutada rahu. See töö väärib sügavat lugupidamist," sõnas president Madise.

Madise tänas Jordaaniat ka Gaza elanikele humanitaarabi toimetamise eest. "Gaza humanitaarolukord ja olukorra halvenemine okupeeritud Läänekaldal teevad sügavat muret. Kahe riigi lahenduseni jõuda on üha keerulisem, ent toimivat alternatiivi me sellele ei näe. Nii Iisraeli kui ka Palestiina rahval peab olema võimalik elada turvaliselt ja väärikalt," rõhutas president Madise.

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

eesti raadio

UUS SAATESARI

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

18:01

Latvala kohtade jagamisest: Ott ja Kalle võitsid Yarisega tiitli, nendega oli lihtne

17:48

USA valijad pöörasid elukalliduse kasvu tõttu Trumpile selja

17:34

Kardisportlane Priit Sei teenis Itaalias esikoha

17:19

Suri Itaalia režissöör Tinto Brass

17:16

PÖFF-i raames jõuab Eestisse ka Scorsese "After Hoursi" peaosatäitja Griffin Dunne

17:13

Jüristo: tipptegijate lahkumine Reformierakonnale hea uudis ei ole

17:11

Michal Pevkuri lahkumisest: keegi pole rauast

17:04

Kultuuriportaal soovitab: Luc Bessoni õudusfilm "Dracula" Jupiteris

16:59

Flora noored lõid Chelseale Londonis kolm väravat ja pääsesid edasi

16:55

Maaomavalitsused tervitavad riigi elamuehituse plaane maapiirkondades

ringhääling 100

otse uudistemajast

taustajutud

Loetumad uudised

09:55

USA valimised: demokraadid võtavad võimu kongressi mõlemas kojas Uuendatud

03.11

Tusk: Poola hoidis Kaliningradi oblasti piiril ära võimaliku provokatsiooni

13:25

Helme: Trump ei pea enam kedagi kartma

03.11

Tõrvandi uuelt koolihoone fassaadilt eemaldati kogu päikesevarjestus

03.11

Kihelkonna kalmistut lõhkunud laste vanemad on valmis kahjud hüvitama

03.11

Kümned tuhanded romusõidukid jäid registrisse ja lähevad nüüd maksu alla

11:55

Vseviov: USA-s toimus poliitiline tsunami

15:01

Hanno Pevkur lahkub poliitikast

06:22

Piusa nahkhiir püstitas oma klassis maailma vanuserekordi

06:40

Riik plaanib rajada maapiirkondadesse tuhat uut korterit

ilmateade

SPORT

18:01

Latvala kohtade jagamisest: Ott ja Kalle võitsid Yarisega tiitli, nendega oli lihtne

17:34

Kardisportlane Priit Sei teenis Itaalias esikoha

16:59

Flora noored lõid Chelseale Londonis kolm väravat ja pääsesid edasi

16:21

Eesti jäähokikoondis alustab Rahvuste karikaturniiri

loe: kultuur

17:19

Suri Itaalia režissöör Tinto Brass

17:16

PÖFF-i raames jõuab Eestisse ka Scorsese "After Hoursi" peaosatäitja Griffin Dunne

17:04

Kultuuriportaal soovitab: Luc Bessoni õudusfilm "Dracula" Jupiteris

16:46

Sopran Mirjam Mesak: lauljatele on aina kõrgemad füüsilised nõudmised

loe: eeter

16:46

Sopran Mirjam Mesak: lauljatele on aina kõrgemad füüsilised nõudmised

15:37

Laura Liventaal balletidokist: klassikaline ballett mulle väga huvi ei paku

15:30

Valge Tüdruk: välismaal olles tekkis distants sellega, mida olen varem teinud

15:08

Eeva Mägi: kui su film ei ole kinomonopoli soosingus, on seda väga raske levitada

Raadiouudised

16:45

Tehisaruekspert: tehisaru võiks julgemalt maksustada

16:40

Hooldereform jättis kodus elamise toetamine tagaplaanile

16:35

Mikser: demokraatide võit toob kindlasti kaasa korruptsiooniuurimisi Trumpi administratsioonis

16:30

Prantsusmaal vaieldakse politsei jõukasutuse teemal

15:30

Riik otsib ennetavaid lahendusi alaealiste kuritegevuse vähendamiseks

15:20

Raadiouudised (04.11.2026 15:00:00)

12:20

Raadiouudised (04.11.2026 12:00:00)

11:35

Tööaja arvestus merel muutub Eestis selliseks nagu on mujal maailmas

09:45

Riik plaanib rajada maapiirkondadesse tuhat uut korterit

09:25

Raadiouudised (04.11.2026 09:00:00)

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo