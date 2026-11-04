Galerii: president Madise võõrustas Kadriorus Jordaania kroonprintsi

"Eestil ja Jordaanial on häid võimalusi teha koostööd tervisetehnoloogia, digilahenduste, tehisaru, küberturvalisuse ja kaitsetööstuse vallas. Soovime, et vastastikusest huvist sünniksid konkreetsed ettevõtmised, millest on kasu mõlemale riigile," ütles president.

Euroopa julgeolekust kõneldes rõhutas president Madise, et Ukraina toetamist tuleb jätkata. Jordaania on põhimõttekindlalt toetanud Ukraina territoriaalset terviklikkust, sealhulgas ÜRO resolutsioonide hääletustel, ning president kutsus üles seda toetust jätkama.

"Kutsusin Jordaania kõrgetasemelist delegatsiooni Ukraina ülesehituskonverentsile, et koos leida lahendused, mis aitaks nii lühiajaliselt Ukrainal talv elada kui pikas vaates turvalise elukeskkonna taastamisele."

President Madise kinnitas Eesti solidaarsust Jordaania ja teiste Iraani rünnakute alla sattunud piirkonna riikidega ning tunnustas Jordaaniat rünnakute tõrjumise eest. Samuti mõistis ta hukka 23. oktoobril Jordaanias toimunud terrorirünnaku.

"Sõjategevus Lähis-Idas toob inimestele ränki kannatusi ja mõjutab ka Euroopa julgeolekut. Jordaania teeb järjepidevalt tööd, et leevendada pingeid ja saavutada rahu. See töö väärib sügavat lugupidamist," sõnas president Madise.

Madise tänas Jordaaniat ka Gaza elanikele humanitaarabi toimetamise eest. "Gaza humanitaarolukord ja olukorra halvenemine okupeeritud Läänekaldal teevad sügavat muret. Kahe riigi lahenduseni jõuda on üha keerulisem, ent toimivat alternatiivi me sellele ei näe. Nii Iisraeli kui ka Palestiina rahval peab olema võimalik elada turvaliselt ja väärikalt," rõhutas president Madise.