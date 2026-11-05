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Pentagoni tehnoloogiajuht: USA polnud droonisõjaks valmis

Välismaa
Pentagoni tehnoloogiajuht Emil Michael
Pentagoni tehnoloogiajuht Emil Michael Autor/allikas: SCANPIX/picture alliance / Consolidated News Photos
Välismaa

Pentagoni tehnoloogiajuht Emil Michael ütles, et USA relvajõud polnud valmis droonisõja kiireks arenguks. Tema sõnul püüab USA nüüd kiiresti suurendada autonoomsete droonisüsteemide kasutamist relvajõududes.

"Ukraina ja Venemaa vaheline droonisõda tabas meid täiesti ootamatult. Me ei olnud valmis, sest me lihtsalt ei osanud seda ette kujutada. Tahan olla kindel, et suudame ette kujutada järgmist lahingut," ütles kolmapäeval USA kaitseministeerium teadus- ja arendustegevuse aseminister Emil Michael.

Michael märkis, et eelmise administratsiooni ajal tootis USA umbes 1000 drooni. Nüüdseks on USA varud kasvanud umbes 500 000 droonini. See jääb siiski kaugele maha Ukraina tänavusest kaheksa kuni kümne miljoni drooni tootmismahust, vahendas The Wall Street Journal

"Oleme ukrainlasi tohutult aidanud, kuid nad leiutasid ise selle, mida tegelikult vajasid, sest meil seda pakkuda polnud," ütles Michael.

Pentagon uurib projekti Meridian raames tuleviku sõjapidamist, sealhulgas võimalikke konflikte maa all ja kosmoses. Samal ajal suhtub USA sõjavägi Michaeli sõnul tehisintellekti kasutamisse lahingutegevuses ettevaatlikult ning rõhutab, et otsuste tegemisel peab igal tasandil säilima inimese kontroll. 

Pentagoni tehisintellekti plaanidest on välja jäetud üks suurimaid tehisintellektimudelite arendajaid, Anthropic, kuna kaitseministeerium liigitas ettevõtte tänavu ohuks riiklikule julgeolekule. Kaitseministeerium kasutab seevastu endiselt Google'i, OpenAI ja Elon Muski firma Groki mudeleid. 

Michaeli hinnangul on USA tehisintellekti arenduses endiselt Hiinast ees tänu suuremale andmekeskuste arvule ja parematele pooljuhtidele. Tema sõnul jääb Hiina tehisintellekti arendamises USA-st maha umbes kuus kuud kuni aasta.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: WSJ

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