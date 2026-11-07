Helsingi Kruunuvuori sillal avati trammiliiklus

Ligi 1200 meetri pikkune Kruunuvuorisilta on Soome pikim, kõrgeim ja kalleim sild. Üle silla hakkavad sõitma uued trammiliinid 11 ja 12. Esimene tramm väljus laupäeval kell kümme Korkeasaari peatusest, ületas Kruunuvuorensilta silla ja suundus Yliskylä poole.

"See on Laajasalo ja Kruunuvuorenranta piirkonna elanikele oluline edasiminek. Ühendused kesklinna ja Pasila suunaga muutuvad kiiremaks ja mugavamaks," rõõmustas Yle-ga rääkinud Helsingi piirkonna ühistranspordiameti (HSL) projektijuht Teuvo Syrjälä.

HSL on uut trammimarsruuti reklaaminud kui maailma kauneimat.

Linnapea Daniel Sazonov märkis, et silla vajaduse ja selle maksumuse üle on peetud palju arutelusid, nagu suurte taristuprojektide puhul ikka. Ta on rahul, et sild muudab elanike liikumise ja igapäevaelu lihtsamaks.

"Kui sild jalakäijatele ja jalgratturitele avati, oli selgelt näha, et inimesed on selle omaks võtnud. Olen veendunud, et see muudab Helsingi geograafilist ülesehitust ja kiirendab Kruunuvuori piirkonna arengut," rääkis Sazonov.

Sild avati kergliiklejatele juba tänavu aprillis. Autodele on see suletud, välja arvatud päästesõidukid.

Opening of the Kruunuvuorensilta bridge. It's now the longest (1191 m) and tallest (135 m) bridge in Finland and no cars allowed. Music: YOTTO - Stratus Watch in 2160p #Kruunusillat #Kruunuvuorensilta #Helsinki #Finland #Hyperlapse https://t.co/46DvWWDxMY — majakanvahti (@majakanvahti) April 20, 2026

Sazonov usub siiski, et sild teenib kõigi linnaelanike huve, sest paljud autojuhid saavad hakata kasutama trammi.

"See tähendab, et nende jaoks, kes autot tõesti vajavad, muutub Laajasalontie ja ühendus Herttoniemi kaudu liikudes veidi sujuvamaks. Arvan, et pärast kõiki vaidlusi tuleb sellest investeeringust laialdast kasu helsinglastele, kes kasutavad erinevaid liikumisviise," ütles linnapea.

Kruunuvuori sild (Kruunuvuorensilta) on ühendab Korkeasaari saart (Helsingi loomaaia saar) ja Kruunuvuorenranta linnaosa Laajasalo suunas. Sild lühendab teekonda oluliselt: Kruunuvuorenranta on nüüd kesklinnast umbes 5,5 kilomeetrit, varem tuli läbida 11 kilomeetrit. Avamisnädalavahetusel külastas silda üle 50 000 inimese. Silda ületab hinnanguliselt umbes 3750 jalgrattasõitu päevas.

Arhitekt Tom Osborne'i (Knight Architects) projekteeritud sild on 1191 meetrit pikk, selle kõrgus peamise laevatee kohal on 20 meetrit ning see on mõeldud kestma kuni 200 aastat.