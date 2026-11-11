Väljaanne The Kyiv Independent vahendab, et Ukraina droonid ründasid ööl vastu kolmapäeva Venemaal Leningradi oblastis asuvat Ust-Luga sadamat. Sotsiaalmeediakanalite teatel puhkes sadamas ulatuslik tulekahju ning kohalikud elanikud teatasid plahvatustest.

Oluline Venemaa-Ukraina sõjas kolmapäeval, 11. novembril kell 5.20:

- Ukraina andis võimsa löögi Ust-Luga sadama pihta;

- Ukraina peastaap: rindel oli päeva jooksul 116 lahingkokkupõrget;

- Zelenski: Kiiev valmistab ette suuremahulist vangidevahetust Moskvaga.

Ukraina andis võimsa löögi Ust-Luga sadama pihta

Väljaanne The Kyiv Independent vahendab, et Ukraina droonid ründasid ööl vastu kolmapäeva Venemaal Leningradi oblastis asuvat Ust-Luga sadamat. Sotsiaalmeediakanalite teatel puhkes sadamas ulatuslik tulekahju ning kohalikud elanikud teatasid plahvatustest.

The oil export terminal at Russia's Baltic port of Ust-Luga is under Ukrainian drone attack at the moment, with locals reporting multiple explosions and a fire from the direction of the port. https://t.co/74sviD5KOr — OSINTtechnical (@Osinttechnical) November 11, 2026

Ust-Luga on Venemaa naftaekspordi jaoks oluline sadam ning sellele on Moskva sõja toetamise tõttu kehtestatud rahvusvahelised sanktsioonid. Ukraina on sadamat ka varem rünnanud.

Venemaa kinnitas kolmapäeva varahommikul, et Ust-Luga sadamat tabas droonirünnak. Leningradi oblasti kuberneri Alexander Drozdenko sõnul kukkus droon Ust-Luga sadama piirkonda, põhjustades tulekahju.

Droonirünnakuid ja plahvatusi registreeriti ka teistes Venemaa piirkondades. Sotsiaalmeediakanalite teatel oli plahvatusi kuulda nii Smolenski oblastis ja Tveri linnas kui ka Adõgee Vabariigis.

Ukraina peastaap: rindel oli päeva jooksul 116 lahingkokkupõrget

Rindel oli päeva jooksul 116 lahingkokkupõrget, neist 14 Kostjantõnivka suunal, teatas Ukraina relvajõudude peastaap ööl vastu kolmapäeva.

Sotsiaalmeedias edastatud teate kohaselt korraldas Vene vägi 43 õhurünnakut, heites 142 liugpommi. Lisaks kasutas vaenlane 6238 kamikaze-drooni ja sooritas 2143 mürsurünnakut asustatud punktidele ja Ukraina üksuste positsioonidele.

Zelenski: Kiiev valmistab ette suuremahulist vangidevahetust Moskvaga

USA juhitud Ukraina ja Venemaa läbirääkijad Abu Dhabis töötavad võimaliku suuremahulise vangidevahetuse nimel, ütles Ukraina president Volodõmõr Zelenski teisipäeval Kopenhaagenit väisates.

"Ettevalmistamisel on suuremahuline vahetus," ütles Zelenski ajakirjanikele, lisades, et USA ametnikud sõidavad Venemaale seda edasi arutama.

"Ma tahan teha tuhat tuhande vastu, võib-olla poolteist tuhat poolteise tuhande vastu," sõnas Zelenski.

Nii Moskva kui ka Kiiev on vahetanud tuhandeid vange alates Venemaa täiemahulise sissetungi algusest Ukrainasse 2022. aastal.