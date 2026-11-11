Otse kell 14 riigikogu istungilt: eelarvearutelu, Holm tervishoiurahast

Istung algab kolme eelnõu kolmanda lugemisega. Seejärel tuleb arutlusele riigieelarve.

Päevakorra kohaselt peaks riigikontrolöri ettekanne riigi vara kasutamisest ja säilimisest 2025.-2026. aastal teemal "Tervishoid surve all – suutlikkus toime tulla" algama pärast eelarve teise lugemise lõppu. Selle kellaaeg pole aga teada. Näiteks on Sotsiaaldemokraatlik Erakond teinud ettepaneku katkestada riigikogus 2027. aasta riigieelarve seaduse eelnõu teine lugemine, kuna sotside hinnangul on valitsus jätnud eelarve koostamisel Eesti ühiskonna olulised murekohad lahendamata ja tuleb otsida kompromissi, et eelarve saaks siiski vastu võetud.