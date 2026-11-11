Unikaalsed kaadrid: Ust-Luga ründamine oli näha ka Ida-Virumaal

ERR-i Ida-Virumaa korrespondent Dmitri Fedotkin salvestas möödunud ööl Narvas, Sillamäel ja Sinimägedes unikaalsed kaadrid sellest, kuidas Ida-Virumaal oli näha Ust-Luga sadama ründamine Venemaal.

Kaitsevägi teatas teisipäeva öösel vastu kolmapäeva kell 3.12 võimalikust õhuohust Tartu, Jõgeva, Viljandi, Valga, Võru ja Põlva maakonnas. Veidi hiljem laiendati ohuteavitust ka Lääne- ja Ida-Virumaale. Õhku tõusid NATO hävitajad. Kell 6.33 võeti hoiatus kogu Eestis maha.

Ukraina ründas öösel droonidega Eesti piiri lähedal Ust-Luga sadamat, mille järel puhkes seal suur tulekahju. Ust-Luga on üks peamistest sadamatest, mida Venemaa kasutab Vene toornafta transportimiseks varilaevastikuga ja see asub Eesti piirist linnulennult vaid ca 36 km kaugusel.