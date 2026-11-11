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Eluasemekriis ja elukallidus tõid Hispaanias kaasa üldstreigi

Välismaa
Meeleavaldajad Madridi ülikoolilinnakus
Meeleavaldajad Madridi ülikoolilinnakus Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS.com/Fernando SáNchez
Välismaa

Hispaanias toimus esimene üldstreik viimase 14 aasta jooksul ning protestijad avaldasid meelt elukalliduse ja süveneva eluasemekriisi vastu.

Riigis on puudu umbes 750 000 eluaset ning keskpanga hinnangul kasvab puuduvate eluasemete arv 2028. aastaks enam kui miljonini. Üürihinnad tõusevad ning eluasemekriis lööb eriti valusalt nooremate inimeste rahakoti pihta, vahendas Deutsche Welle. 

Eluasemekriis on muutunud üheks peamiseks teemaks 29. novembril toimuvatel ennetähtaegsetel parlamendivalimistel. Sotsialistist peaminister Pedro Sánchez kuulutas valimised välja pärast seda, kui parlamendis kukkusid läbi üürnike olukorda leevendavad eelnõud. 

Üldstreik toimub päev pärast raudteetöötajate streigi algust, mille ajendiks olid tänavu aset leidnud kaks ränka rongiõnnetust. Seetõttu on eelseisvate valimiste üheks oluliseks teemaks tõusnud ka riigi vananenud taristu. Viimastel kuudel on Hispaanias toimunud ka ulatuslikke meeleavaldusi valitsuse rändepoliitika vastu.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: DW

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