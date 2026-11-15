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Riias avati liikumiskeskused, mis ühendavad rongid muu ühistranspordiga

Välismaa
Suunav silt Sarkandaugava rongipeatuse juures.
Suunav silt Sarkandaugava rongipeatuse juures. Autor/allikas: ERR
Välismaa

Riias on avatud 15 esimest liikumiskeskust, mis ühendavad raudteejaamad linnasisese ühistranspordipeatuste ja muu linnaruumiga. Välja töötatakse ühist piletisüsteemi.

Sarkandaugava raudteejaama sahisevad iga natukese aja tagant Vivi elektrirongid. Jaama kõrval on nüüd trollipeatus, nii et teekonda vajalikku sihtkohta saab jätkata mugavalt ja kiiresti. Samas on jalgrataste parkla ja tualettruumid, mis, tõsi küll, võivad ka lukus olla. Kauplused on lähedal.

Seni oli Riias väga keeruline rongipeatustest muu ühistranspordini jõuda, sest paljudes kohtades asusid need teineteisest kaugel. Sarkandaugava on üks 15 Läti pealinna rajatud liikumiskeskusest. Kümme sellist ehitatakse veel, nii et suurem osa pealinnast saaks kaetud.

"Meie eesmärk on ühendada raudteevõrk Riia ühistranspordivõrguga, et oleks mugav ühelt teisele ümber istuda. Neisse jaamadesse, kuhu Riia transport ei jõua, peab olema võimalik lihtsalt ligi pääseda auto ja jalgrattaga. Keskuste rajamine on olnud keeruline. Paljudesse jaamadesse pidime pikendama trolliliine või ümber ehitama trammiteid," lausus Riia linnavolikogu aseesimees Vilnis Kirsis.

Riia üks suuremaid probleeme, nagu suures linnas ikka, on autorohkus. Väga paljud käivad väljaspoolt pealinna sinna tööle ja nii need ummikud tekivadki. Lahendusi on pakutud erinevaid. Üks nendest on sissesõidutasu, milleni vähemalt praeguseks pole veel jõutud. Ja nüüd on hakatud välja ehitama ümberistumis- või mobiilsuskeskusi, et inimestel oleks mugav kasutada ühistransporti.

Zemitanis viivad rongilt tulijad sillale ja sealt väljuvaile trollidele ja bussidele eskalaatorid. Mobiilsuskeskuste ehitamiseks on seni kulunud 40 miljonit eurot. Plaan on ühtlustada ka sõidupiletid. Praegu väideldakse, milliseid pealinna ümbritsevaid piirkondi need võiksid katta.

"Kahe aasta eest tegime ühispileti, millega saab kahe euro eest sõita nii rongis kui ka Riia ühistranspordis. Kuid seal on veel palju vaja täiendada," lausus Riia linnavolikogu aseesimees Vilnis Kirsis.

Samas rajab linnavalitsus koos eraettevõtjatega Riiga juurde ka autoparklaid, sest pealinna ehitatud rattateede tõttu on parkimiseks ruumi vähem.

"Kesklinnas on palju kohti, kuhu võiks rajada autoparkla. Kuid investoritel pole motiivi seda teha, sest tänaval autot parkida on palju odavam," lausus Riia volikogu linnaarengu komitee juht Edgars Bergholcs.

Tasuta ühistransporti, nagu pakub kõigile oma elanikele Tallinn, pole Riias kaalutud.

Toimetaja: Marko Tooming

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