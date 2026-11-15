PÖFF-il saab tutvuda uute telesarjadega

Saksa maineka režissööri Tom Tykweri lavastatud sari viib teise maailmasõja eelsesse Berliini. Sarja viies hooaeg käsitleb natside võimuhaaramist ja sellele järgnenud allakäiku, mis on jätnud ka tänapäeva Saksamaale sügava jälje.

Sarja muusika mängiti sisse Kristjan Järvi dirigeerimisel, kelle koostöö režissöör Tom Tykweriga on kestnud juba 20 aastat. Järvil on sarjas ka episoodiline kõrvalroll. Tema sõnul on "Babülon-Berliini" sari muutunud praeguste poliitiliste arengute taustal eriti aktuaalseks. Muutus algab aga inimesest endast.

"Kui me saame vaadata tagasi sellest vaatepunktist , kus oleme praegu, mingile asjale, mis on juba juhtunud, ja kui sa näed end seal, siis sa näed, kas saad midagi muuta selles karakteris, kellega mina kõige rohkem suhestun selles filmis. Ja kui ma näen ja tunnen, et suudan seda teha, siis maailm hakkab juba natuke nihestuma kuhugi teise kohta," rääkis Järvi.

"Babülon-Berliini" esmaesitlus toimus samuti Pimedate Ööde filmifestivalil. PÖFF-i telesarjade sektsioonist sai alguse ka Eesti enda sarja "Reetur" rahvusvaheline müügiedu. Festivali filmitööstusplatvormi juhi Marge Liiske sõnul tasub telesarjade esiepisoode festivalil vaadata juba selle pärast, et saab kohtuda ka sarja tegijatega.

"See on vahetu võimalus uurida "Babülon-Berliini" puhul, kuidas selline mastaapne sari valmib, kuidas seda läbi kümne aasta kirjutatakse, lavastatakse, millised on väljakutsed. Loomulikult selline suursari nagu "Babülon-Berliin", ajastudraama nagu see on, see pilt suurel ekraanil on ka kindlasti sügavam ja muljetavaldavam," ütles Liiske.