Oluline Venemaa-Ukraina sõjas laupäeval, 21. novembril kell 22.54:

- Ukraina õhutõrje tegi öö jooksul kahjutuks 117 Venemaa drooni;

- Ukraina ründas Leningradi oblastit;

- Krõvõi Rihis hukkus Vene rünnakus kaks, viga sai 42 inimest;

- Ukraina andmetel kaotas Venemaa ööpäevaga 1730 sõdurit;

- Venemaa Balti laevastiku baasi lähedal teatati plahvatustest.

Ukraina õhutõrje tegi öö jooksul kahjutuks 117 Venemaa drooni

Ukraina õhutõrjejõud tegid kahjutuks 117 drooni 148-st, mille Vene väed on alates 20. novembri õhtust Ukraina suunas välja saatnud.

Ukrinformi teatel andis Ukraina õhuvägi sellest teada Telegramis.

Sõjaväe andmetel ründasid Vene väed alates reede, 20. novembri kella 18.00-st Ukrainat kolme ballistilise raketiga (tüüpi Iskander-M/KN-23/S-400), mis tulistati välja Venemaa Brjanski oblastist ja ajutiselt okupeeritud Krimmist, ning 148 ründedrooniga. Nende hulgas olid droonid Shahed (neist 87 reaktiivmootoriga), droonid Gerbera ja pettedroonid (tüüpi Parody). Need saadeti teele Venemaal asuvatest Orjolist, Brjanskist, Primorsko-Ahtarskist ja Millerovost, samuti ajutiselt okupeeritud Donetskist ja Krimmis asuvast Hvardiiskest.

Õhurünnakut tõrjusid Ukraina lennuvägi, õhutõrjeraketüksused, elektroonilise sõjapidamise ja mehitamata süsteemide üksused ning Ukraina kaitsejõudude liikuvad tulegrupid.

Esialgsetel andmetel oli laupäeva, 21. novembri kella 08.00 seisuga õhutõrje alla tulistanud või neutraliseerinud 117 drooni.

Tabamusi registreeriti 19 paigas, allatulistatud sihtmärkide rusud kukkusid aga üheksasse kohta.

Rünnak kestab endiselt ning Ukraina õhuruumis viibib veel ligikaudu 10 vaenlase drooni.

Ukraina ründas Leningradi oblastit

Venemaa Leningradi oblasti kuberner Aleksandr Drozdenko teatas laupäeva varahommikul, et alla on tulistatud kuus vaenlase drooni.

Vähem kui tund hiljem teatas Drozdenko, et allatulistatud droonide arv on tõusnud 93-ni.

"Leningradi oblasti kohal tulistati alla kuus vaenlase mehitamata õhusõidukit. Lahingutegevus jätkub," kirjutas Drozdenko oma kanalis sõnumirakenduses Max.

Krõvõi Rihis hukkus Vene rünnakus kaks, viga sai 60 inimest

20. novembri õhtul ründasid Vene väed ballistiliste rakettidega Krõvõi Rihi kesklinna, vigastades vähemalt 60 inimest. Rünnakus hukkusid seitsmeaastane poiss ja naissoost parameedik,

Surmavad rünnakud tabasid rahvusvahelisel lastepäeval tihedasti asustatud linnapiirkonda, kus viibis palju tsiviilisikuid. Kui päästetöötajad sündmuskohale saabusid, järgnesid uued rünnakud.

"Meie linna jaoks traagiline õhtu ja öö. Vene terroristid on sooritanud Krõvõi Rihile järjekordse seeria kuritegelikke rünnakuid," sõnas Krõvõi Rihi kaitsenõukogu juht Oleksandr Vilkul rünnakutele järgnenud hommikul.

"Otse kesklinnas asuvasse elamupiirkonda. Reede õhtul, mil tänavatel liikus palju inimesi. Rahvusvahelisel lastepäeval... Lihtsalt põlastusväärsed elukad."

Vilkul sõnul tulistas Venemaa 20. novembri õhtul toimunud esimese rünnakulaine ajal kaks ballistilist raketti piirkonda, mis asub Krõvõi Rihi kesklinnas ühe populaarse restorani lähedal. Seejärel, kui päästjad sündmuskohal tööd tegid, tabasid sama piirkonda mitmed Shahed-tüüpi droonid.

Vilkul ütles, et kordusrünnak oli suunatud päästjate, meditsiinitöötajate ja kommunaalteenuste töötajate vastu.

Horrific strikes on Kryvyi Rih tonight‼️An ambulance worker and a child are dead, with rescuers and police officers among the injured. ​russians hit a restaurant in the city center with a missile while families with children, staff, and an ambulance crew responding to an emergency call were inside. ​Minutes later, as rescuers and police were evacuating civilians, the russians launched a double-tap strike. Tragically, a female paramedic and a 7-year-old boy were killed, and dozens more, including children, were injured. — Kate from Kharkiv (@BohuslavskaKate) November 20, 2026

Haiglas suri 7-aastane poiss, kes sai Venemaa rünnaku käigus peavigastuse. Samuti hukkus 20-aastane naine, kes töötas parameedikuna.

Veel 60 inimest sai vigastada, neist 28 seisund on teadete kohaselt raske.

Vigastatute seas on kuus last, kaks parameedikut ja kaks Ukraina riikliku eriolukordade teenistuse töötajat, sõnas Vilkul. Vigastatud laste hulgas on 4-aastane poiss ja 3-aastane tüdruk.

"Me palvetame nende elu ja tervise eest," ütles Vilkul.

Raketirünnaku tagajärjel sai kahjustada 23 korterelamut, haigla ja mitu äriobjekti.

Venemaa kaitseministeerium teatas, et laupäeval korraldasid relvajõud droonirünnaku Krõvõi Rihi soojuselektrijaamale.

"Rünnakute tagajärjel sai kahjustada Dnipropetrovski oblastis asuv Krõvõi Rihi soojuselektrijaam, mis varustab Ukraina sõjatööstusettevõtteid," teatas ministeerium.

Krõvõi Rih asub Dnipropetrovski oblastis, umbes 138 kilomeetri kaugusel Dnipro linnast edelas. See on president Volodõmõr Zelenski kodulinn.

Krõvõi Rihi rajoonis Novopillia kogukonnas ründasid Vene väed taristuobjekte.

Dnipro rajoonis Obuhhivka kogukonnas sai kannatada eramaja. Vigastada said 77-aastane mees ning kaks naist, vanuses vastavalt 75 ja 61 aastat.

Dnipro linnas ründasid Vene väed taristuobjekte.

Sinelnõkove rajoonis Javornõtske kogukonnas said kahjustada nii kortermaja kui ka eramaja.

Kamjanske rajoonis Pjatõhatkõ ja Verhņivtseve kogukondades said samuti kahjustada taristuobjektid.

Rünnaku alla sattus ka Nikopoli rajoonikeskus.

Ukraina andmetel kaotas Venemaa ööpäevaga 1730 sõdurit

Ukraina relvajõudude neljapäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 1 634 860 (+1730);

- tankid 12 485 (+0);

- jalaväe lahingumasinad 25 884 (+24);

- suurtükisüsteemid 52 595 (+21);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 2289 (+1);

- õhutõrjesüsteemid 1767 (+7);

- lennukid 452 (+0);

- kopterid 356 (+0);

- maapealsed robotisüsteemid 3203 (+7);

- operatiivtaktikalised droonid 615 411 (+1065);

- tiibraketid 5278 (+82);

- laevad/kaatrid 35 (+0);

- allveelaevad 2 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid 177 819 (+283);

- eritehnika 4921 (+2).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.

Venemaa Balti laevastiku baasi lähedal teatati plahvatustest

Venemaa Balti laevastiku mereväebaasi lähedal Kaliningradi oblastis Baltiiskis teatati laupäeva õhtul plahvatustest ja võimalikust droonide tegevusest. Samal ajal kõlasid mitmel pool Venemaa eksklaavis õhuhäiresireenid.

Uudise avaldamise ajal ei olnud selge, kas rünnaku sihtmärgiks oli mereväebaas või kas mõni sõjaline objekt sai kahjustada.

Ukraina seirekanalid Exilenova+ ja Lachentyt teatasid mitmest plahvatusest, võimalikest droonimürinatest ning Venemaa õhutõrje tõenäolisest tegevusest Baltiiskis, Läänemere-äärses sadamalinnas.

Ajaleht The Kyiv Independent ei suutnud plahvatuste toimumist ega mereväebaasi võimalikku tabamust sõltumatult kinnitada.

Õhuhäire sireenidest teatati ka Kaliningradis ja teistes piirkonna osades. Ukraina väljaande Grunt teatel anti häire pärast varasemat hoiatust võimaliku õhuobjekti kohta, mis lähenes Leedu suunast.

Kaliningradi oblasti kuberner Aleksei Besprozvannõhh kinnitas, et Nemani rajoonis aktiveeriti häiresüsteem pärast seda, kui võimud avastasid Leedu poolt läheneva objekti, mida nad pidasid kahtlaseks.

Kuberneri sõnul kontrollisid spetsialistid olukorda ning jõudsid järeldusele, et ohtu ei olnud.

Venemaa piirkondliku meedia andmetel kõlasid sireenid hiljem õhtul uuesti, samal ajal kui seirekanalid jätkasid teadete vahendamist võimaliku droonide tegevuse kohta.

Ukraina seirekanal WarTranslated vahendas Venemaa kontodele viidates teateid, et droonid ründasid Balti laevastiku baasi Baltiiskis. Kanal edastas ka kinnitamata oletusi, et droonid võidi teele saata mõnelt laevalt.

Eraldi teatas Ukraina Telegrami kanal Smolii punakast helendusest öises taevas ja paksust suitsust Kaliningradi oblasti kohal. Teateid tulekahju asukoha ja põhjuse kohta ei olnud võimalik sõltumatult kontrollida.

Baltiiskis asub Venemaa Balti laevastiku üks peamisi baase, mistõttu on sadamalinn Moskva Läänemere mereväeoperatsioonide seisukohalt strateegiliselt oluline.

Venemaa võimud ei olnud esialgu kinnitanud rünnakut mereväebaasi vastu, sõjaliste objektide kahjustamist ega hukkunuid või vigastatuid.