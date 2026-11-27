Saksamaa parlament kiitis heaks 2027. aasta eelarve, mis näeb ette valitsuse laenukoormuse järsku kasvu, et katta uusi kulutusi kaitsele ja taristule.

Hääletusele eelnes pikk arutelu, mille käigus ründasid mõned opositsioonipoliitikud prognoositud uut laenukoormust, mis peaks koos erifondidega ulatuma 210 miljardi euroni.

Tegemist on suuruselt teise laenutasemega pärast teist maailmasõda, mis jääb napilt alla 2021. aasta koroonapandeemia aegsele eelarvele.

Kantsler Friedrich Merz, kelle koalitsioon kulukava läbi surus, väitis aga sel nädalal, et Saksamaa peab tugevdama oma kaitsevõimet, mida on tema sõnul liiga kaua hooletusse jäetud.

"Saksamaa on praegu paremini võimeline end kaitsma kui kunagi varem viimastel aastakümnetel," ütles Merz, kuid lisas, et rohkem on vaja teha vaenuliku Venemaa heidutamiseks ja NATO liitlaste kaitsmiseks.

556 miljardi euro suuruse eelarve seaduse peaks kohe arutusele võtma parlamendi ülemkoda, mis viib 19. detsembril läbi eelarveplaneerimise lõpliku ülevaatuse.