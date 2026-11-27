Seinamaaling ilmus juba enne seda, kui üks Hollandis tegutsev ettevõte teatas eelmisel nädalal, et nende rakette kasutati ulatuslikus rünnakus Venemaa Krimmi sillale.

Kortermaja küljele tehtud maaling kujutab kolme punaste tulpidega raketti, mis lendavad üle Euroopa, ning sellel on loosung "Hollandi diplomaatia õied".

Ei ole selge, kes maalingu tegi. Ministeeriumi teatel loodi see juba kuid tagasi, mitte pärast hiljutist rünnakut Krimmi sillale.

Holland lükkab tagasi Venemaa väited, nagu oleks riik sõjaga liitunud, ning rõhutab, et relvade eksport Ukrainasse ei tee Hollandist konflikti osapoolt.

Vene päritolu ettevõtja asutatud ja Hollandis peakorterit pidav idufirma Destinus ütles sel kuul Reutersile, et Ukraina rünnakus Krimmi sillale kasutati nende rakette.

Venemaa saatkond Hollandis nimetas avaldust "ülestunnistuseks" ja küsis, kas Haag on Kiievi poolel avalikult Ukraina konflikti sekkunud.

Kaks päeva hiljem sai Hollandi saatkond Kiievis kergemaid kahjustusi, kui Venemaa rünnaku ajal kukkus hoone lähedale mürsk. Seepeale kutsus Hollandi valitsus välja Venemaa suursaadiku Hollandis.

Vene suursaadik ütles, et avaldas kahetsust, kuid kordas hoiatusi, et diplomaatidel ei ole Kiievis turvaline viibida, kuna Moskva ründab seal tema sõnul sõjalisi sihtmärke.

Hollandi välisminister Tom Berendsen ütles eelmisel nädalal ajakirjanikele, et Ukraina otsustab ise, kuidas heaks kiidetud Hollandi relvaeksporti rahvusvahelise õiguse kohaselt kasutada.

Välisminister nimetas Venemaa väiteid Hollandi osaluse kohta katseks külvata hirmu ja õõnestada toetust Ukrainale.