Rahvusvaheline uuring näitas, et õhureostus ja rohealade vähesus suurendavad südame isheemiatõppe haigestumise riski. Seosed ilmnesid ka Eestis, kus keskkonnakvaliteeti peetakse üldiselt heaks.

Südame-veresoonkonnahaigused on nii Eestis kui ka mujal maailmas peamine surmapõhjus. Kui pärilikkust muuta ei saa ja elustiilivalikud sõltuvad paljuski igast inimesest endast, siis elukeskkonna kujundamine on ühine hoob, millega riigid ja omavalitsused saavad parandada kogu elanikkonna tervist korraga.

Just sellele keskendus hiljuti ilmunud uuring, kus otsiti seoseid elukeskkonna ja südame isheemiatõve vahel 14 Euroopa riigis.

Uuringus uuriti õhureostuse, roheluse või roheluse puuduse, asfaldi osakaalu ja kergliiklusteede seost südametervisega. Mahukas rahvusvahelises töös analüüsiti enam kui 29 miljoni eurooplase tervise- ja keskkonnaandmeid ning oma panuse andsid ka Tartu Ülikooli teadlased Eesti geenivaramu andmetega.

"Peamised tulemused ei olnud üllatavad – paljudes senistes uuringutes on ka näidatud, et õhureostus on seotud suurema haigusriskiga ja rohelus on seotud väiksema riskiga. Selle uuringu uudsus oli see, et kõiki neid erinevaid keskkonnategureid uuriti koos, sest linnakeskkonnas need tegurid ei esine eraldi," sõnas Tartu ülikooli süsteemibioloogia ja matemaatilise statistika teadur Jaanika Kronberg.

"Kui ühe peenosakese kontsentratsioon on kõrge, siis on tavaliselt kõrge ka teise kontsentratsioon, ja linnakeskkonnas on tavaliselt rohkem õhureostust ning vähem rohelust," lisas ta.

Samas oli selles uuringus ka piiranguid. "Näiteks see rohelus ei võta arvesse, kas tegu on vabalt ligipääsetava rohealaga või on see põld, kuhu ei saa minna või kus kasutatakse erinevaid kemikaale. Järgmistes uuringutes tuleks seda ka arvestada," märkis Kronberg.

Enam kui 29 miljonist uuritavast sai jälgimisperioodil südame isheemiatõve diagnoosi üle 400 000 inimese. Tulemused kinnitasid, et kõrgem õhureostus ja roheluse puudus on otseselt seotud suurema riskiga haigestuda tulevikus südame isheemiatõppe.

Üllatavaks osutus aga asjaolu, et selged seosed ilmnesid ka riikides, mida peetakse keskkonna mõttes eeskujulikuks, näiteks Eesti ja Rootsi.

Uuring annab olulise sõnumi linnaplaneerijatele ja poliitikakujundajatele. Kui geeniriski muuta ei saa, siis elukeskkonna planeerimine on tõhus viis haiguste ennetamiseks rahvastiku tasandil.

See ei tähenda pelgalt üksikute puude istutamist, vaid terviklikku lähenemist, et inimeste ümber oleksid piisava suurusega rohealad. Oluline on ka olemaslevate rohealade säilitamine ning nende inimestele vabaajategevusteks ligipääsetavaks tegemine.

"Linnaplaneerimisega tegelevatele inimestele võiks see anda sõnumi, et keskkond ja selle hoidmine on tähtis," lausus Kronberg. "Eestis on võrreldes teiste riikidega väga hea keskkonnakvaliteet – meil on palju rohealasid ja üpris puhas õhk, aga siiski elavad paljud inimesed Tallinnas ja Tartus ning linnakeskkonnas on meil probleeme õhureostusega.

Kronberg rõhutas, et rohelus ei ole ainult taimede olemasolu, vaid rohelised alad pakuvad ka võimalust erinevateks tegevusteks. "Näiteks võivad rohealad tähendada seda, et inimesed käivad seal jooksmas, jalutamas, suusatamas või lastega mänguväljakul. Selliseid alasid tuleb hoida, sest see on inimeste tervisega väga tugevalt seotud."

Teadlaste järgmine samm on liikuda seoste kirjeldamisest veelgi täpsemate põhjuslike mudelite juurde.