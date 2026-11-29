Arvamusküsitluste järgi kukutavad Hispaania parempoolsed parteid praeguse sotsialistide valitsuse. Valimisaktiivsus on löönud rekordeid, kella kuueks õhtul oli oma hääle andnud juba 68 protsenti valijatest.

Valimisjaoskonnad avati Hispaanias pühapäeval kell üheksa hommikul ja Madridi jõukamas Chamartini linnaosas lookles jaoskonna ukse taga saba valijatest, kes tulid valdavalt väljendama oma pahameelt praeguse valitsuse suhtes.

"Et ei oleks nii palju korruptsiooni. Oleme väsinud neist häbitutest, kes on riigi peaaegu laostanud," sõnas valija Raquel.

"Napib eluasemeid ja raha infrastruktuurile. Rongiõnnetused juhtusid ja ta ei öelnud absoluutselt mitte midagi," ütlesid Maria ja Maria Teresa.

Alfonso märkis, et oluline on eluaseme teema ja riigi territooriumi kaitse ning majanduse elavdamine maksupoliitika abil.

Chamartini valimisjaoskonnas andis oma hääle ka konservatiivse Rahvapartei juht Alberto Nunez, kes on tõenäoline pretendent Hispaania peaministri toolile.

Madridi äärelinnas käis hääletamas äärmusparempoolse Voxi liider Santiago Abascal. Vox on võtmerollis võimaliku parempoolse valitsuse moodustamisel.

"Olulised on immigratsioon, korruptsioonist lahtisaamine ja hispaanlaste esikohale seadmine," lausus valija Juan.

"Eluase on põhiline. Ja Sanchez välja visata. Seda eelkõige. Ta ei ole kinni pidanud ühestki lubadusest. Ta on valetanud kogu aeg," ütles üks valijapaar.

Madridi kesklinnas valitsevad teistsugused meeleolud.

"Paljud vasakpoolsed on samuti Pedro Sanchezest väsinud. Aga mina olen ikka pigem vasakpoolne," lausus Nuria.

"Muutus oleks halvem kui see, mis praegu on. Siis tulevad võimule paremäärmuslased ja seda me taha," lisas Sergio.

"Ma ütleksin, et eluase on oluline teema, noorte vaates on see kohutav. Ja feminismi teema. Ja mul on mitmeid LGBTQ sõpru, mul on hirm, mis saab, kui teatud parteid võidavad," lausus Rene.

Valimisjaoskonnad pannakse kinni kell kaheksa õhtul.