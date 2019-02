Poolas peetud kahepäevasel ministrite konverentsil, millest võtsid osa enam kui 50 riigi esindajad, olid kõne all suurema stabiilsuse tagamise võimalused Lähis-Idas. Muu hulgas räägiti ohtudest, mis kaasnevad Iraani kahjuliku tegevusega ja raketiprogrammi arendamisega Lähis-Ida piirkonnas ning lahendusteedest selle piiramiseks.

Küberjulgeoleku teemalist ministrite arutelu sisse juhatades märkis Sven Mikser riikide vastutustundliku käitumise ning rahvusvahelise õiguse kohaldamine vajadust küberruumis.

"Selleks, et tagada stabiilsus küberruumis, on vaja tagada rahvusvahelise õiguse põhimõtete kohaldamine ja järgimine internetis," ütles ta. Tema sõnul on juba tekkinud rida kokkuleppelisi vabatahtlikke norme riikide vastutustundliku käitumise kohta küberruumis, kuid nüüd on vaja edasi liikuda nende normide rakendamisega. Küberturvalisus on ühtlasi oluline energiasektori jaoks: Lähis-Idas on eriti tähtis tagada seal paiknevate naftaettevõtete küberturvalisus.

Terrorism, massihävitusrelvade levik ja konfliktid Lähis-Idas kujutavad ohtu nii regionaalsele kui rahvusvahelisele julgeolekule ja rahule. Kohtumisel tõdeti, et nende ohtudega tegelemisel on peamisteks märksõnadeks poliitiline tahe ja rahvusvahelise kogukonna koostöö.

Lisaks räägiti olukorrast Süürias ja Jeemenis, samuti Iisraeli ja Palestiina vahel rahu saavutamise võimalustest. Oluliseks peeti humanitaarkriiside lahendamist piirkonnas ning võitlust vägivaldse ekstremismi ja küberohtudega.