Põhjusteks on miinus- ja plusskraadide pidev vaheldumine, aga ka jäite tõrjumiseks teele puistatud kloriidid.

Konkreetselt Haapsalus on lisaprobleemiks väikestele tänavatele suunatud transiitliiklus. Sealse olukorra teeb keerulisemaks see, et linna kõige suurema tänava, Tallinna maantee üks lõik on sügisest alates remondi tõttu suletud ja raskeveokid läbivad kõrvaltänavaid.

Haapsalu aselinnapea Peeter Vikman ütles, et linna eelarves on aastaks teedehoolduseks ettenähtud veidi üle 300 000 euro ja praegu ollakse seisus, kus auke parandatakse juba suvise hooldusraha arvelt.

Riigiteede eest vastutava maanteeameti kinnitusel on teekatet kahjustav soolatamine vältimatu, sest libedusetõrje on vajalik ohutuks liiklemiseks.

"Näiteks Lääne maakonnas on juba kulunud selle talvega 1800 tonni soola, mida on rohkem kui eelmisel talvel ja üle-eelmisel talvel. Me ikkagi sõltume ilmast ja peame vastavalt ilmataadi pakutule reageerima ja hoidma teed korras," rääkis maanteeameti Lääne regiooni hooldevaldkonna juht Hannes Vaidla.

Tallinna tehnikaülikooli teedeehituse ja geodeesia uurimisrühma liige Ain Kendra ütles, et tänavatele ei tohiks jätta suuri lumehangi ja lasta nii tekkida olukorral, kus tee peal on pidevalt vesi.

"Maantee puhul me saame hange katkestada teatud maa tagant, et ei tekiks loigud. Linna puhul tõenäoliselt tuleb hakkata seda lund ikkagi välja vedama," märkis Kendra.

Kendra ütles, et teede soolatamine on paratamatu, kuid küsimus on selles, kas seda saaks teha optimaalsemalt kui praegu.