USA riigipea ametlik arst Sean Conley andis president Donald Trumpi iga-aastase meditsiinilise ülevaatuse järel teada, et presidendi kehakaal on eelmise korraga võrreldes natuke tõusnud, kuid üldiselt on 72-aastase Trumpi tervislik seisund tema eluviisidest hoolimata väga hea.

Kui eelmisel aasta alguses kaalus 1,9 meetrit pikk Trump 108 kilogrammi, siis nüüd oli tema kehakaaluks 110 kilogrammi. Samuti tuleb Conley raportist välja, et Trumpi kolesteroolitaset vähendava ravimi Rosuvastatini doosi on suurendatud 10 milligrammilt 40 milligrammini, vahendas BBC.

Arstid on varem soovitanud mõõdukalt südameprobleemide käes kannatanud Trumpil kehakaalu langetada. Näiteks juhitakse uue raporti puhul tähelepanu sellele, et Trumpi kehamassiindeks on 30,4, mida peetakse rasvunuks.

Arstid on varem korduvalt imestanud, kuidas Trumpil on õnnestunud olla võrdlemisi hea tervise juures hoolimata asjaolust, et ta toitub peamiselt kiirtoidust, joob ohtralt karastusjooke ning hoidub sporditegemisest, kui golf välja arvata. Lisaks magavat ta ööpäevas vaid neli-viis tundi. Samas ta ei suitseta ega tarbi ka alkoholi, Trumpi enda sõnul pole ta sõna otseses mõttes kunagi alkoholi joonud.

Doktor Conley märkis, et ta ei tuvastanud ülevaatuse käigus ühtegi märkimisväärset terviseprobleemi.

"Olen veendunud, et president on endiselt väga hea tervise juures," lausus ta.