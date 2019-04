Ministeerium soovitab ilusüstide pärast muretsevatel arstidel kutsestandard koostada

Tänavu veebruaris saatsid Tartu Ülikool ja hulk erialaseltse sotsiaalministeeriumile ja terviseametile pöördumise, et ilusüste peaks olema õigus teha ainult arstidel, kuna see tegevus eeldab põhjalikke teadmisi. Sotsiaalministeerium vastas aprillis, et senise praktika muutmiseks on neil vaja lisainfot ning lahendusena võib kaaluda ka kutsestandardi koostamist.

Tartu Ülikool, Eesti Naha- ja Suguhaiguste Arstide Selts, Eesti Plastika- ja Rekonstruktiivkirurgia Selts, Eesti Arstide Liit ning Eesti Hambaarstide Liit tõid kirjas välja, et täitesüstidega on maailmas seotud igasuguseid tüsistusi, millest tõsisemad on koeinfarkt ja pimedaks jäämine. Esinenud on ka anafülaktilise šoki juhtumeid.

"Tüsistuste määr on praegu tõusuteel. Riske suurendab oluliselt asjaolu, et pidevalt lisandub uusi täitesüstide tootjaid ning mittekirurgilised esteetilised protseduurid on muutunud kõikjal palju populaarsemaks," sedastasid arstid.

Allakirjutanute sõnul on muutumas ka täitesüstide keemiline struktuur - sinna lisatakse aineid, mis võivad kutsuda esile allergilisi reaktsioone. Seega eeldab täitesüstide tegemine põhjalikke meditsiinilisi ja farmakoloogilisi teadmisi.

"Valesti valitud ravimid, manustatavate ravimite doosid võivad olla patsientidele raskete tagajärgedega aga ka suurendada oluliselt resistentsust antibiootikumidele," seisab pöördumises.

Välja tuuakse ka see, et arstid peavad kiirelt ära tundma võimalikke tüsistusi ja alustama kohe nende ravi, suutma hinnata naha hetkeseisundit ja kaasuvaid haigusi ja tulla toime ka meditsiiniliste äkkolukordadega, näiteks anafülaktilise šokiga.

"Kuna ka meie näeme mittekirurgiliste esteetiliste protseduuride järgset tüsistuste tõusu, siis oleme seisukohal, et õeharidus ei ole piisav tulemaks toime eelpool nimetatud tüsistustega, mistõttu ei ole võimalik arstil delegeerida botuliinteraapia ja täitesüstide teostamist õele," teatasid allakirjutanud.

Märtsis läkitas sotsiaalministeeriumile kirja ka MTÜ Esteetilise Mittekirurgilise Meditsiini Selts, kelle hinnangul peaksid õeharidusega inimesed ka edaspidi tohtima täitesüste teha. Seltsi arvates ei ole Eestis tüsistustega probleemi ja arstide soovitav tegevuspiirang piiraks õdede ettevõtlusvabadust ebaproportsionaalselt.

Samuti ei ole seltsi teatel USA statistika, millele TÜ ja erialaseltsid oma pöördumises viitasid, Eestis asjakohane ega peegelda ka USA turul ulatuslikke probleeme.

"Esteetilise Mittekirurgilise Meditsiini Selts arvates oleks mõistlik reguleerida ilu- ja täitesüstide turg valdkonnapõhise juhendiga ning panustada esteetiliste mittekirurgiliste protseduuride alasesse täiendõppesse," tegi selts ettepaneku.

Ministeerium: seadus ei reguleeri arstide ja õdede tööjaotust

Sotsiaalministeerium saatis aprillis TÜ-le ja erialaseltsidele vastuse, kus tõi välja, et tervishoiuteenuste korraldamise seadus näeb ette nõuded teenuste pakkumiseks, kuid ei reguleeri töökorraldust, sealhulgas arstide ja õdede tööjaotust üksikute tegevuste tegemisel. Selle põhimõtte muutmist ei pea ministeerium otstarbekaks.

"Mitmeid tegevusi, mis veel kümmekond aastat tagasi olid vaid eriarstide pädevuses, teostavad täna õed ja ämmaemandad vm spetsialistid," selgitas ministeerium.

Samuti peab ministeeriumi hinnangul raviasutus vastutama, et protseduure teeks töötaja, kes neid oskab ja on piisavalt pädev. Et senise praktika või ka õigusruumi muudatusi kaaluda, palus ministeerium erialaseltsidelt andmeid botuliinteraapia ja täitesüstide tüsistuste kohta Eestis. Nimelt riik ise niisuguste tüsistuste kohta tsentraalselt andmeid ei kogu.

Sotsiaalministeerium soovitas kaaluda juhendi koostamist ning täiendava lahendusena võiks koostada kutsestandardi, milleks teha koostööd kõigi kutse- ja erialaühendustega.

"Kutsestandardi koostamise käigus saab ühiselt kokku leppida kõik vajalikud pädevused mittekirurgiliste esteetiiliste protseduuride teostamiseks. Loodame, et olete valmis panustama valdkonna arendamiseks vajalike dokumentide koostamisse koostöös MTÜ-ga Esteetilise Mittekirurgilise Meditsiini Selts. Kutsestandardite koostamine toimub kutseseaduse alusel kutsekoja juures, sellesse kaasatakse kutse- ja erialaühenduste esindajad ning eksperdid," tõi sotsiaalministeerium vastuses välja